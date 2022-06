Shakira e Piqué, violenta lite in strada/ Esplode il gossip sulla rottura

Shakira e Piqué si lasciano: s’infiamma la pista dei tradimenti

Dopo ben 12 anni di amore, Shakira e Piqué giungono alla rottura, così come ha fatto sapere in un comunicato diramato pubblicamente la cantante colombiana: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione”. E, da diverse settimane, si rincorrono voci continue che tacciano Gerard Piqué di aver tradito la cantante, il che però ad oggi non è stato ancora confermato né smentito da parte dei diretti interessati.

Come ripreso da Novella 2000, in queste ore, spunta inoltre la pista segnalata dai tabloid iberici, secondo cui il calciatore spagnolo si sarebbe palesato del tutto stupito dalla scelta della rottura con Shakira voluta da quest’ultima, dopo che avrebbe formato con lei consapevolmente una coppia aperta. E, inoltre, spunta un nuovo curioso retroscena sul turbolento trascorso amoroso dei due ormai ex, raccontato dalla giornalista la Taules, al format tv Salvame.

Secondo la testimonianza che ora desta clamore mediatico sul conto di Shakira e Gerard Piqué, i due ormai ex si sarebbero resi protagonisti di recente di una brusca lite tra loro, sotto gli occhi increduli di centinaia di persone. Il risultato? Sempre stando alle curiose indiscrezioni della giornalista, Shakira si sarebbe vista costretta ad eliminare una parte del suo ultimo tour di risonanza internazionale. Il motivo della cancellazione? A quanto pare la colombiana sarebbe rimasta senza voce per via dell’alterco che avrebbe avuto con Piqué. Motivo per cui, la cantante colombiana non si sarebbe potuta esibire al top della forma vocale, sul palco delle date del tour andate in fumo.

Nel frattempo, avanza incontrastato il successo dell’ultimo singolo di Shakira, dal titolo Te felicito. Il video della canzone figura alla #3 tra i video musicali più visualizzati su YouTube, a diverse settimane di distanza dal rilascio del singolo. Che sia o no fortunata in amore, Shakira può quindi dirsi ancora sulla cresta dell’onda, in termini di influenza nell’industria musicale.













