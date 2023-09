Shakira: “Gerard Piqué? Credevo sarebbe durata per sempre”/ Poi parla dell’ex suocero nella canzone El Jefe

Shakira e la fine della storia con Piquè

La storia d’amore tra Shakira e Piquè è durata undici anni ed è stata coronata dalla nascita di due figli. La relazione, ad oggi, è finita e i due hanno intrapreso due strade diverse. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Billboard, la 46enne popstar colombiana ha parlato nuovamente della fine della sua relazione non nascondendo la delusione per aver dovuto dire addio al sogno di vivere un amore da favola che dura per tutta la vita. «La mia priorità erano la mia casa e la mia famiglia – ha detto Shakira in una lunga intervista a Billboard – Credevo nella frase “finché morte non ci separi”, credevo in quel sogno che avevo per me e per i miei figli».

Cresciuta in una famiglia unita in cui i genitori stanno insieme da 50 anni, Shakira sperava di poter fare lo stesso dono ai figli. «Si amano come il primo giorno, di un amore unico e irripetibile, quindi so che una cosa del genere è possibile e questo è sempre stato il mio esempio. È quello che volevo per me e per i miei figli, ma non è successo. Se la vita ti dà dei limoni, devi fare la limonata. Questo è quello che sto facendo: preparare la limonata».

Shakira: la nuova vita a Miami e la canzone El Jefe

Dopo aver vissuto per anni in Spagna dove Piquè ha sempre giocato, Shakira, dopo la fine della relazione, con i figli, si è trasferita a Miami. «Mi ero dedicata a lui, alla famiglia e a lui – ha spiegato – . Era molto difficile per me seguire la mia carriera mentre ero a Barcellona, era complicato d aut punto di vista logistico portare lì un collaboratore. Non potevo certo lasciare i miei figli per andare da qualche parte lontano da casa a fare musica. Era difficile mantenere il ritmo». – la parole di Shakira che ha poi aggiunto – «La situazione mediatica si era fatta molto pesante per i miei figli a Barcellona, avevamo i paparazzi alla porta ogni singolo giorno. Qui a Miami invece sono dei ragazzi normali che apprezzano la normalità, che è quello che dovrebbe essere la scuola: un rifugio sicuro dopo possono essere loro stessi e poiché sono socievoli e piuttosto aperti, è stato facile per loro adattarsi».

La popstar colombiana si sta dedicando anche alla musica e, nel nuovo singolo «El Jefe» parla anche dell’ex suocero: «Dicono che non esiste un male che duri cent’anni, ma il mio ex suocero è ancora lì, che non mette piede nella tomba», canta.











