Shakira, ha un figlio segreto?/ 30enne colombiano rivela l’abbandono:”Voglio 190mila euro di risarcimento”

Shakira responsabile dell’abbandono di un figlio? Giunge ad un noto attore sudamericano una dura accusa

Una vicenda che ha dell’incredibile é quella esplosa sul conto di Shakira, tacciata insieme ad un presunto ex sudamericano, Santiago Alarcón, di aver abbandonato un figlio. O almeno questo é ciò che trapela, in seguito alle accuse giunte all’attore Santiago Alarcón da parte di un colombiano, che taccia il sedicente padre di averlo abbandonato insieme alla presunta madre indicata con il nome della latin-popstar di fama internazionale, Shakira.

A muovere l’accusa dell’abbandono é il 30enne Pedro, che – stando alla testimonianza di Santiago ripresa dai media internazionali, tra cui 20minutos.es – si sarebbe presentato al sedicente padre come suo figlio, per poi chiedere all’attore un risarcimento rispetto all’abbandono infertogli con la complicità di Shakira.

“Ciao papà” avrebbe scritto via WhatsApp a Santiago, Pedro, per poi accusare l’attore di un abbandono risalente al 1992. “Sono rimasto sbalordito- riferisce dell’accusa mossa dal sedicente figlio a suo carico, l’attore, – gli ho chiesto chi fosse e lui mi ha accusato di averlo abbandonato nel 1992. Da quattro anni mi sta tormentando”. Alarcón, secondo quanto riferiscono i media, inoltre, rende noto di essersi visto chiedere da Pedro un risarcimento di 835 milioni di pesos, ovvero la cifra di all’incirca 190mila euro.

Pedro accusa il sedicente padre e storico compagno di Shakira di molestie

E come se non bastasse, quindi, il giovane sostiene di essere stato dato in adozione con il beneplacito della cantante colombiana, nonché sedicente madre Shakira, la quale é reduce dal comunicato della separazione da Gerard Piqué, il calciatore del Barcellona che l’ha resa madre di due figli, Sasha e Milan. Tuttavia, Santiago lascia intendere che l’accusa sia un tentativo di truffa ed estorsione unite a stalking, che “va avanti da quattro anni”. Il sudamericano assicura, infatti, di non aver mai conosciuto Shakira, dando per certa l’infondatezza del messaggio di accusa.

Ma le dichiarazioni accusatorie del colombiano non finiscono qui. Perché, inoltre, nella richiesta del risarcimento lanciata al presunto responsabile dell’abbandono, Pedro poi rincara la dose parlando di sedicenti molestie subite da parte di Santiago, che il destinatario attore smentisce perentorio: “Mi hai anche molestato quando ero piccolo, mi hanno rivelato tutto i miei genitori adottivi”, é parte integrante dell’accusa mossa a carico dell’attore.

Più che una clamorosa verità quella di Pedro sembrerebbe essere una trovata mediatica volta al mero scopo di ottenere visibilità e fare business con un tornaconto economico. Questo perché si farebbe più che improbabile che Pedro possa essere stato concepito da Shakira e Santiago quando, 30 anni, i due artisti e presunti genitori naturali del 30enne avrebbero avuto rispettivamente 12 e 14 anni. Che Pedro sia davvero nato da un amore sbocciato in pubertà é difficile da credere.

Proprio come Shakira, l’attore Santiago ha una famiglia. Ma chi nel dettaglio Santiago Alarcón? L’attore sudamericano ha interpretato Germám nel comedy drama El man es Germán, Mauricio Reyna nella telenovela Las Vega’s e il giornalista Jaime Garzón in Garzón vive, ed è convolato a nozze nel 2005 con la collega attrice Cecilia Navia, e i due hanno avuto due figli: Matías e María. E se da una parte Santiago denuncia di essere vittima del sedicente figlio colombiano, dall’altra parte Shakira non si apre sul caso che la vede indirettamente coinvolta.











