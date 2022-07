Shakira nei guai, accusata di evasione fiscale/ Chiesti oltre 8 anni di prigione

Shakira nei guai giudiziari: la popstar è accusata di frode, ecco cosa si rileva

Dopo la recente notizia della separazione da Gerard Piqué, Shakira torna al centro dell’attenzione mediatica, stavolta per via dei nuovi guai giudiziari in vista per lei. Così come si apprende in questi giorni, l’ufficio del procuratore di Barcellona ha a quanto pare richiesto oltre 8 anni di carcere e all’incirca 24 milioni di euro di multa per il capo d’imputazione a lei affibbiatole, di evasione fiscale, per la quale la cantante era stata in precedenza in tribunale, nel 2019.

Secondo quando sostenuto dai procuratori, la star colombiana -che rifiuta ogni accordo dicendosi pronta ad andare in giudizio- è colpevole di aver sottratto 14,5 milioni di euro al fisco spagnolo nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014.

Shakira si dichiara innocente

Dal suo canto la latin-popstar colombiana non lesina una reazione avversa all’accusa. L’ormai ex compagna di Gerard Piqué si dichiara innocente del tutto, tant’è vero che ha denunciato una “totale violazione dei suoi diritti” e i “metodi abusivi” dell’accusa, seppur rimanendo “fiduciosa nel fatto che la giustizia le darà ragione”.

Secondo il capo di imputazione a carico di Shakira, la cantante colombiana del tormentone estivo Te felicito sarebbe venuta meno alla dichiarazione del proprio reddito verso il fisco spagnolo negli anni 2012, 2013 e 2014, anni in cui lei avrebbe risieduto di fatto in Spagna, seppur mantenendo però formalmente la sua residenza fiscale alle Isole Bahamas, considerate un paradiso fiscale, fino al 2015. La popstar, tuttavia, dichiara di aver provveduto a cambiare la sua residenza dalle Bahamas alla Spagna nel 2015, una scelta maturata a detta di lei per raggiungere l’allora compagno e calciatore del Barcellona, Gerard Piqué, e i due figli avuti dalla storica coppia. Secondo l’accusa, invece, la cantante di Loca avrebbe vissuto nella capitale catalana tra il 2012 e il 2014 e lei quindi -in riferimento al noto periodo- avrebbe dovuto dichiarare il proprio reddito al fisco spagnolo e pagare le tasse.

