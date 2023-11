Shakira tradita da Gerard Piqué non solo con Clara Chia Marti/ “Flirt con una sua amica”: la rivelazione

Shakira, nuovi retroscena su Gerard Piquè. La rivelazione: “Tradita in passato e non solo con Clara Chia Marti”

Non c’è pace per Shakira. La cantante colombiana da mesi è al centro dell’attenzione per al fine del suo matrimonio con Gerard Piqué in seguito del tradimento di quest’ultimo con la giovane modella Clara Chia Marti. Piqué ha tradito Shakira con Clara Chia Marti e la star della musica latina ha deciso di vendicarsi non solo lasciando il compagno ma anche dedicando a lui ed alla sua nuova fiamma una serie di brani pieni di offese e attacchi.

Shakira, documentario bomba sulla separazione da Gerard Piqué?/ "S'intitolerà 'Io e il tradimento'": i rumor

I retroscena sul tradimento di Gerard Piqué, però, continuano anche a distanza di molti mesi. Stando infatti a quanto dichiarato da Caracol tv il calciatore ha tradito la cantante colombiana più di una volta. Oltre a Clara Chia Marti, Gerard Piqué avrebbe avuto una flirt con Anna Kaiser ex coreografa e personal trainer di Shakira, nonché sua grande amica. Dalla fonte soprammenzionata si apprende che Shakira e Anna Kaiser non solo lavoravano insieme ma tra le due c’era anche un rapporto di amicizia che andava avanti da ben 10 anni, in cui ovviamente non sono mancate le confidenze. Insomma per Shakira è stato un brutto colpo.

Shakira patteggia una multa per non finire in carcere/ Ammette di aver frodato il fisco spagnolo e...

Shakira e Gerard Piqué: la cantante aveva già perdonato il tradimento con un’altra donna

Shakira è stata tradita da Gerard Piquè non solo con Clara Chia Marti ma anche con un’altra donna, Anna Kaiser. Nel dettaglio, infatti, Caracol tv ha rivelato che nel 2020, quando la cantante colombiana si allenava duramente per la finale del SuperBowl, del quale è stata protagonista assoluta insieme a Jennifer Lopez. Gerard Piqué ha avuto un flirt con Anna Kaiser: “Mentre Shakira si trovava a Miami per lavoro, Piquè e Anna si sono visti ad una festa a Barcellona e si sono baciati più volte in pubblico.”

Shakira insultata da Clara Chia, fidanzata di Piqué/ "Vecchia strega in menopausa"

Del tradimento Shakira ne era consapevole, sempre stando alla fonte sopra citata, si apprende che la cantante e la sua personal trainer avevano smesso di seguirsi sui social reciprocamente. Tuttavia, per quieto vivere, per mantenere la famiglia unita e soprattutto per il bene dei due figli piccoli Milan e Sasha Shakira aveva perdonato Gerard Piquè. Scoperto invece un tradimento con Clara Chia Marti ha deciso di troncare la relazione. Insomma dopo mesi dalla separazione il gossip sulla cantante ed il calciatore continua ad arricchirsi sempre più con nuovi retroscena











© RIPRODUZIONE RISERVATA