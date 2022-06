Shakira trasportata in ospedale dopo un malore: come sta?/ Piqué preoccupato: cos’è accaduto

Malore per Shakira: la cantante trasportata in ambulanza in ospedale

Nelle ore in cui il vortice del gossip ha letteralmente travolto la vita di Shakira dopo le indiscrezioni sul tradimento di Piqué con una ventenne, arriva la notizia del crollo della cantante. Stando a quanto riportano alcuni importanti magazine spagnoli, Hola! in primis, la cantante avrebbe avuto un malore qualche giorno fa che avrebbe necessitato l’intervento dell’ambulanza e il trasporto in ospedale.

Secondo la pubblicazione, quel giorno, dopo il ritorno della cantante da Cannes, un testimone avrebbe assistito al lungo pianto di Shakira in ambulanza. “Shakira non ha smesso di piangere preda, a quanto pare, di un attacco d’ansia”, riporta il magazine, spiegando che l’episodio sarebbe accaduto in presenza di un preoccupato Gerard Piqué, suo compagno da dodici anni e padre dei suoi figli Milan e Sasha.

Come sta Shakira? La crisi di pianto e la preoccupazione di Piqué

Il tutto sarebbe accaduto su una strada vicino alla sua casa a Esplugues de Llobregat. Pare che la cantante abbia avuto un attacco d’ansia e non sia più riuscita a smettere di piangere. Le foto pubblicate da Hola!, d’altronde, mostrano proprio la star immersa in un pianto disperato e affiancata dal compagno. Con loro anche la madre di Shakira, Nidia del Carmen Ripoll, apparsa piuttosto nervosa.

Proprio le difficoltà sorte per calmare la cantante avrebbero reso necessario l’intervento di un’ambulanza: la popstar avrebbe infatti chiesto di essere trasportata in una struttura specializzata – la clinica Teknon di Barcellona – per ricevere le giuste cure. Piqué e la madre avrebbero poi seguito l’ambulanza fino alla clinica. Ad oggi pare che le condizioni di salute della cantante non siano comunque preoccupanti. L’episodio sarebbe dunque accaduto pochi giorni prima che le voci del tradimento del calciatore iniziassero a circolare in modo virale.

