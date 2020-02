SHAKIRA/ “Un onore esibirmi con Jennifer Lopez” (Halftime Show Super Bowl 2020)

Tutto pronto per la 54esima edizione del Super Bowl, l’evento che ogni anno conquista milioni di americani (e non solo) tenendoli incollati per ore davanti al teleschermo. Prima della partita, infatti, c’è il momento clou dell’inno nazionale (quest’anno cantato da Demi Lovato), seguito dall’attesissimo halftime show a cavallo tra secondo e terzo tempo di gioco. Oltre allo sport, largo spazio è dedicato anche alla musica. Le artiste che si esibiranno quest’anno sono Jennifer Lopez e Shakira. Atteso anche un omaggio a Kobe Bryant, il cestista scomparso domenica scorsa a seguito di un incidente in elicottero che l’ha coinvolto insieme alla figlia Gianna Maria. Per la cronaca, le squadre che si giocheranno la vittoria saranno i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Il match si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami e verrà trasmesso in chiaro anche in Italia, sul canale Mediaset 20, a partire da 00.30 del 3 gennaio 2020.

Le parole di Shakira in conferenza stampa

Jennifer Lopez e Shakira sono le due pop star attesissime sul palco del Super Bowl 2020. Entrambe allieteranno l’intervallo con i loro successi, contendendosi la scena ma non i favori del pubblico. Tutte e due, infatti, sono decisamente sicure di sé, e tra loro sembra esserci parecchia armonia. Lo si capisce sin dalle prime battute in conferenza stampa, dove JLo si è presentata con una pochette con impressa la data dell’evento (02/02/2020). La stessa borsa è ricomparsa sul profilo Instagram di Shakira: “Mi piace la pochette di JLo con impressa la data del mio compleanno!”, ha scritto la cantante colombiana. Il 2 febbraio, infatti, Shakira compirà 43 anni. Quale modo migliore per festeggiare, che non con l’amica Jennifer e con il suo pubblico? Scherzi a parte, Shakira si è detta fiera di prendere parte a uno degli show più seguiti e acclamati dell’intera stagione televisiva americana. “Sarà un onore per me essere insieme a un’artista come Jennifer in quello che sarà lo spettacolo di una vita. Del sogno americano”. Lo stesso ha fatto la Lopez, parlando di questo invito come di “una cosa che sogno fin da quando ero bambina e vidi esibirsi Diana Ross al Super Bowl. Ora, insieme a Shakira, voglio dare il massimo per stupire il pubblico”. Le due cantanti hanno fatto riferimento anche al compianto Kobe Bryant: “Lo ricorderemo domenica – ha spiegato Shakira – e sono sicura che lui sarebbe orgoglioso di vedere il messaggio che cercheremo di trasmettere dal palco, celebrando la vita e la diversità di questo Paese”. Infine Jennifer ha specificato che lei e la collega hanno “lavorato insieme per fare di questo show il migliore spettacolo possibile. La musica e lo sport sono due cose che possono unire le persone in ogni parte del mondo, e domenica noi avremo l’opportunità di farlo”.

