Shakira vs Piqué: #1 su Spotify e YouTube/ “Le donne non piangono più, fatturano”

Shakira conquista il record Latin-pop assoluto: la Revenge Song contro Piqué é la più virale

Shakira conquista la #1 nel mondo, segnando la storia della musica, insieme alla sua “Revenge Song”, con tanto di riferimenti all’ex Piqué, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” in collaborazione con Bizarrap. Nelle ore che seguono il rilascio del nuovo singolo, soprannominato nel mondo come la “canzone della vendetta” di cui si rende portavoce la cantante colombiana, Shakira divide l’opinione dei fruitori di musica attivi nel web, tra i commenti social a caldo più disparati. Da una parte c’é chi si critica la svolta musicale a suon di “Revenge pop”, come Paolo Giordano, penna su Il giornale. Il critico sostiene che con il nuovo singolo Shakira sia scesa al livello di Piqué, rispetto alle vicende della turbolenta lovestory della cantante colombiana e il calciatore spagnolo, passata alla storia del gossip con le accuse di tradimento di lui ai danni di lei: “Shakira è scesa al livello di Piqué. Resta da capire che cosa pensano Milan e Sasha di mamma e papà che si sputtanano in mondovisione. #ShakiraBZRP #14gennaio”. E ora che il calciatore “latin lover” é protagonista del nuovo fidanzamento con Clara Chia, mamma Shakira torna single o meglio al suo grande amore, la musica, con il tormentone che segna in data odierna la #1, su scala mondiale, nella piattaforma di ascolti in streaming Spotify Global così come nella piattaforma di visualizzazioni dei video musicali, YouTube.

Nel dettaglio, con oltre 15 milioni di ascolti, cumulati in sole 24 h dopo il rilascio, la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” di Shakira batte un record assoluto: quello degli ascolti in streaming segnati da una canzone Latin in una sola giornata su Spotify Global. Come ripreso da Hola.com. La canzone contro Piqué é #1 nella Top 50 Global su Spotify. E al contempo si aggiudica la #1 come trend del momento, tra le tendenze mondiali per la musica su YouTube, con oltre 89 milioni di views. Tutti dati rilevabili sulle piattaforme musicali di riferimento, che sono in continuo aggiornamento.

Shakira delle donne e per le donne nel suo tormentone latin-pop

“Le donne non piangono più, le donne fatturano“, canta sibillina Shakira nella sua piccata provocazione lanciata in formato canzone all’ex, Piqué. Da lui lei ha avuto i figli Milan e Sasha. La Revenge Song, a dispetto di chi la taccia di essere una mera “diss song” di una donna all’ex, che l’ha ferita con l’infedeltà, vuole essere il manifesto di empowerment di genere femminile. Shakira ora scala le classifiche mondiali con il suo lavoro che il suo più grande amore di sempre, la musica, esortando le donne a non abbattersi dinanzi ad una crisi e a credere nel proprio valore.

“Va a tutte le donne che insegnano che quando la vita ti lancia limoni amari, non hai altra scelta che fare limonate”, é il messaggio con cui Shakira commenta la sua #1 da record nella Top Global 50 su Spotify.

Gracias al increíble @bizarrap , @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada. pic.twitter.com/YegQ8MUXi6 — Shakira (@shakira) January 13, 2023













