Shannen Doherty e la paura della malattia/ Nuovo video su Instagram: “Sono pietrificata”

Shannen Doherty, nuovo video sulla malattia: “Sono pietrificata“

In questi ultimi giorni Shannen Doherty ha raccontato l’evoluzione della sua malattia, un cancro al seno diagnosticatole inizialmente nel 2015. E l’ha fatto pubblicando foto e video sui propri canali social, condividendo il percorso evolutivo della malattia con i suoi numerosissimi followers, che ha sempre voluto mantenere costantemente aggiornati e che le hanno sempre donato supporto e affetto. Nelle ultime ore l’attrice ha condiviso un altro video risalente a inizio anno (qui il link al post) con a corredo un messaggio.

“16 gennaio 2023. Chirurgia. Avevo un tumore alla testa che volevano rimuovere e anche biopsia. Sto chiaramente cercando di essere coraggiosa, ma sono pietrificata. La paura era travolgente per me“, ha scritto su Instagram. “Spaventata da tutti i possibili esiti negativi, preoccupata di lasciare mia madre e di come ciò avrebbe avuto un impatto su di lei. Preoccupata che sarei uscita dall’intervento non più io. Ecco come può apparire il cancro“.

Shannen Doherty, gli ultimi aggiornamenti sulla malattia

Così Shannen Doherty ha condiviso su Instagram un nuovo video, in cui racconta la malattia. L’attrice cerca di farsi forza e di essere coraggiosa, affrontando il tumore a testa alta, con le unghie e con i denti. Allo stesso tempo, però, è inevitabile lasciarsi travolgere dai timori e dalle preoccupazioni inevitabili. Pochi giorni fa aveva aggiornato i suoi followers con un altro video, che la immortalava mentre si sottoponeva ad una Tac. “Il cancro al seno si è diffuso al cervello. La mia paura è evidente” aveva confessato.

La Doherty è supportata da un ottimo team medico che la tiene costantemente in cura e, nonostante la paura della malattia, sa che può fare affidamento su di loro: “Sono estremamente claustrofobica ma per fortuna ho ottimi dottori che mi seguono. Ma quella paura… L’inquietudine… il tempismo di tutto questo…. Ecco cosa può essere il cancro“.











