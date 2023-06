Shannen Doherty: “Il cancro si é diffuso dal seno al cervello…”/ La dura verità

Shannen Doherty svela l’evoluzione del cancro: la rivelazione social

É una verità nuda e cruda quella che condivide con i follower e non, nel web, Shannen Doherty, relativamente alle condizioni di salute rispetto alla diagnosi ricevuta in origine, di un tumore al seno. Ben al di là del peso dell’opinione del web, dove c’é chi tra i fan la sostiene e chi invece tra gli utenti più critici non gradisce la messa in status di dominio pubblico delle sue personali condizioni di salute, l’attrice si lascia immortalare via Instagram tra le immagini del momento in cui si sottopone ad una Tac, dando così il duro riscontro: “Il cancro al seno si è diffuso al cervello. La mia paura è evidente”.

La star di Beverly Hills 90210 e Streghe, riattivatasi a mezzo social, non ha quindi motivo di nascondere all’occhio pubblico le tappe del difficile percorso di cura e monitoraggio costante, intrapreso per la guarigione.

In maniera explicit, l’attrice di progetti di risonanza global si fa ritrattare mentre si sottopone a un ciclo di radioterapia alla testa. Doherty spiega che una TAC del 5 gennaio mostra come le metastasi si siano diffuse al cervello e che il suo primo ciclo di radioterapia avvenga una settimana dopo.

Shannen Doherty e lo sfogo social, tra dolore e forza

“La mia paura è evidente”, fa quindi sapere tra le righe della rivelazione rilasciata per iscritto, l’attrice, su Instagram, mentre allude al post che la ritrae quando le viene applicata una maschera antiradiazioni. “Sono estremamente claustrofobica ma per fortuna ho ottimo dottori che mi seguono”, aggiunge poi, evidentemente, provata ma grata Shannen Doherty. L’ex superstar 52enne, infine, non nasconde le sue fragilità, a conclusione del nuovo post: “Ma quella paura… L’inquietudine… il tempismo di tutto questo…. Ecco cosa può essere il cancro”.

