Shannen Doherty “Il cancro è tornato”/ L’attrice di Beverly Hills “Sono al 4° stadio”

Piange in diretta televisiva Shannen Doherty: il cancro è tornato. La 48enne attrice, famosa in particolare per la sua partecipazione nella serie tv anni ’90, Beverly Hills 90210, ha spiegato: “Sono al quarto stadio – le sue parole a Good Morning America – il mio cancro è tornato. E’ una pillola amara da inghiottire sotto vari punti di vista. Sono pietrificata, impaurita”. Nel 2015 le era stato diagnosticato il tumore al seno, sconfitto poi nel 2017, ma dallo scorso marzo 2019 il cancro è purtroppo tornato a farsi vivo. Shannen aveva deciso di teneri tutti all’oscuro da questa notizia, non rendendola pubblica, ma durante la recente intervista ha deciso di parlanre, in quanto nei prossimi giorni gli atti del processo contro State Farm, compagnia di assicurazione, tra cui la sua cartella clinica proprio della stessa attrice, verranno resi pubblici. La Doherty aveva deciso di citare la compagnia nel 2018, a seguito degli incendi che avevano distrutto la sua abitazione a Woolsey.

SHANNEN DOHERTY E LA MORTE DI LUKE PERRY

Durante la chiacchierata a Good Morning America, la Doherty ha parlato anche della recente e dolorosa scomparsa del collega e amico Luke Perry, deceduto a seguito di un ictus: “Perché non è successo a me? Mi sono detta appena l’ho scoperto – si è domandata in diretta televisiva- è stato così strano per me riceve la diagnosi e poi perdere qualcuno che stava bene. L’unica cosa che potevo fare per onorare la morte di Luke Perry era accettare di fare il reboot”. L’anno scorso la decisione di rilanciare la storica serie di Beverly Hills, e la Doherty aveva deciso di prendervi parte, nonostante il ritorno del tumore, anche per lanciare un messaggio: “Mi piacerebbe che le persone guardando quello che faccio dicessero ‘lei può lavorare e quindi con un cancro al quarto stadio si può lavorare’. Le nostre vite non finiscono nel momento in cui riceviamo una diagnosi”. I primi a sapere dei test negativi, sono stati la madre Rosa e il marito Kurt Iswarienko: “Mia madre è una delle persone più forti che conosca e anche mio marito lo è, ma sono preoccupata per lui”. L’unico del cast di Beverly Hills 90210 a cui aveva dato la triste notizie era stato Brian Austin Green.





© RIPRODUZIONE RISERVATA