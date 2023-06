Angelina Mango: “Il mio sogno proibito? Marracash…”/ La confessione

Angelina Mango svela il desiderio più recondito, su Marracash: l’intervista post -Amici 22

É attesa ospite al Radio Zeta Future Hits Live con LDA, per la categoria dei “figli d’arte”, e intanto Angelina Mango svela il suo sogno proibito, chiamato Marracash.

L’occasione della rivelazione inaspettata, dopo il successo raggiunto al talent show televisivo che l’ha presentata all’occhio pubblico come talento e cantautrice, é un’intervista concessa a Wad, on air su Radio DEEJAY. Incalzata dai quesiti dello speaker radiofonico, mentre é alle prese con l’instore tour che in giro per l’Italia ora la vede protagonista per la promozione del primo album, l’EP “Voglia di vivere”, l’ospite attesa all’evento Radio Zeta Future Hits non nasconde il desiderio di prendere presto parte ad una collaborazione con il King of rap ed ex fidanzato dell’altra ex Amici Elodie, di cui ha esibito ad Amici 22 la canzone “Crudelia-I nervi- in una sua cover, Marracash: “L’ospite speciale? -dichiara l’intervistata, incalzata sulla possibilità di poter aggiungere nella set-list di un suo live un artista a suo piacimento, senza escludere un ipotetico featuring in un brano, anche per un singolo in duetto-. Magari Marra!”. Nel frattempo, nell’attesa di un feedback del King alla sua candidatura per un duet a tutto “bop”, Angelina si gode il tour agli instore per lo stivale che, intanto, le permettono di raggiungere la Top10 nella Top of the music di FIMI, in entrambe le due sezioni di dati di vendite: la classifica singoli la vede classificarsi nona con “Ci pensiamo domani” e la classifica album con “Voglia di vivere” la vede quinta.

La riscoperta dell’ex Amici 22

E tra una dichiarazione e l’altra, poi, la neo popstar, talento uscente di Amici e figlia d’arte come LDA, ufficialmente fidanzata con il chitarrista “nip” Antonio Cirigliano, traccia un parallelo tra la vecchia sé e la riscoperta del suo io, rispetto a un percorso di crescita che avviava ancor prima di debuttare nella music farm, con l’esordio ad Amici 22: “Prima ero un po’ più cupa. Stavo lì a dire “ah, c’ho questo, c’ho quello, sto male”, però in realtà tutti quanti abbiamo tante cose per cui stare bene, per cui gioire. Però bisogna vederle queste cose, perché si nascondono. Questa capacità bisogna cercarla dentro se stessi”.

E, intanto, le date instore che portano il nome dell’Ep e il primo singolo lanciato ad Amici, “Voglia di vivere”, sono: il 7 giugno a Campi Visenzio (F) presso il centro commerciale I Gigli, 8 giugno a La Spezia presso il CC Le Terrazze. Poi, la volta a Taranto il 20 GIUGNO presso il CC Porte dello Jonio, a Eboli (SA) il 22 GIUGNO presso il CC Le Bolle, l’11 a Settimo Torinese (TO) presso il CC Porte dello Ionio, il 27 GIUGNO presso il CC Settimo Cielo Retail Park. E ancora a Reggio Calabria il 28 GIUGNO presso il CC Porto Bolaro Shopping Center.

Tutte le date sono disponibili tra le storie in evidenza del profilo Instagram di Angelina Mango.

