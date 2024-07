Shannen Doherty, l’eredità andrà alla madre e al fratello/ Patrimonio da oltre cinque milioni di dollari

Shannen Doherty e il ricco patrimonio: ecco come sarà diviso

La notizia della scomparsa dell’attrice della storica serie Beverly Hills 90210 ha gettato il mondo nello sconforto e a distanza di qualche giorno si fatica a farsene una ragione, Shannen Doherty è morta e negli ultimi giorni ovviamente le questioni principali hanno riguardato le questioni ereditarie, visto il ricco patrimonio da oltre cinque milioni di euro lasciato dall’attrice, una cifra importante che la compianta star di Hollywood ha deciso di dividere tra il fratello e la madre, la stampa tedesca a tal proposito ha rivelato alcune indiscrezioni e curiosità riguardo alle volontà sull’eredità di Shannen Doherty.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-27 luglio 2024/ Novità positive sul lavoro per Ariete e Cancro

La star, volata via a soli 53 anni dopo aver fatto la lotta a lungo contro un male terribile, un tumore al seno, avrebbe lasciato un patrimonio superiore ai cinque milioni di dollari, a partire da un conto corrente che aveva un saldo di circa 229 mila euro, cifra alla quale vanno sommate le abitazioni, proprietà immobiliari oltre ad azioni e obbligazioni per un totale che supera i 2 milioni di euro, inoltre la diva del cinema era proprietaria anche di una villa a Malibu, investimento di circa 5.49 milioni anche se l’attrice doveva ancora estinguere un mutuo di circa 2,7 milioni di dollari, che ora passerà di mano.

Gianna Fratta, chi è la moglie di Piero Pelù/ "Figli? A 76 anni è dura litigare con un ragazzo"

Shannen Doherty e l’eredità aveva accumulato alcuni debiti prima della morte

Non solo proprietà e possedimenti, la celebre attrice aveva anche delle pendenze ancora da risolvere, accumulate negli anni per varie questioni, una su tutte quella delle cure sperimentali per provare a salvarsi la vita dal tumore, ovviamente Shannen Doherty si è ritrovata a fare spese importanti sotto questo punto di vista, i debiti maturati pero non impensieriscono il valore dell’eredità, ora rimasta tutta nelle mani della madre e del fratello a cui l’attrice era profondamente legata.

Non è rimasto niente invece tra le mani dell’ex marito Kurt Iswarienko, dal quale la celebre Brenda di Beverly Hills si è sperata proprio prima di morire, pochi mesi fa aveva rivelato le tensioni e gli innaturali desideri dell’uomo che aveva vissuto con lei: “Non è giusto che venga permesso al mio ex marito di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di sottrarsi agli alimenti”.

Angela Nasti derubata dai ladri in casa dopo la sorella Chiara/ Lo sfogo del padre: "Trovatevi un lavoro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA