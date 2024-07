Shannen Doherty ha un fidanzato?/ L’ex marito Kurt Iswarienko e perché non ha avuto figli: “Era rischioso…”

La morte di Shannen Doherty annunciata oggi e avvenuta lo scorso sabato 13 luglio 2024 attanaglia di dolore e tristezza. Il mondo del cinema piange un’icona, i suoi affetti più cari una donna che portava l’amore al centro della sua quotidianità. L’attrice ha lottato con tutta se stessa contro la malattia, soprattutto quando proprio nel bel mezzo del calvario contro il cancro si è dovuta cimentare anche con i dissidi coniugali con l’ex marito Kurt Iswarienko. Nel frattempo, tra le voci di un possibile fidanzato di Shannen Doherty dopo la rottura non vi sono particolari certezze.

E’ lecito credere che, per via della malattia e delle turbolenze coniugali, se pure ci sia stato un nuovo fidanzato di Shannen Doherty l’attrice avrà preferito non gettare nulla in pasto ai media per vivere serenamente il decorso della malattia. La relazione tra Shannen Doherty e l’ex marito Kurt Iswarienko è iniziata circa 15 anni fa, coronata dalle nozze nel 2011. Dalla battaglia per la sua salute l’attrice si è dunque ritrovata a battagliare anche nelle aule di tribunali accusando il fotografo di prolungare volutamente i tempi per la procedura di separazione. “Non è giusto che venga permesso al mio ex marito di prolungare il nostro divorzio nella speranza che io muoia prima che gli venga richiesto di sottrarsi agli alimenti”.

Un amore non finito bene quello tra Shannen Doherty e il suo ex marito Kurt Iswarienko. Eppure, la love story sembrava decisamente più felice rispetto ai due matrimoni precedenti dell’attrice: prima con Ashley Hamilton, poi con Rick Solomon. Lo testimonia il fatto che nel 2019, con la speranza di aver debellato definitivamente il tumore, sognava la possibilità di avere dei figli. “Ho sempre voluto dei figli, ma forse il mio destino è quello di essere madre in un modo diverso…”.

Un triste destino per Shannen Doherty che nonostante 3 matrimoni alle spalle non è riuscita ad avere figli e, quando forse davvero si sentiva pronta, è stata la malattia ad osteggiare il suo desiderio di maternità. “Non posso rimanere incinta perchè dovrei uscire dalla menopausa prendendo estrogeni… Non posso rischiare di avere alti livelli di ormoni nel corpo”.











