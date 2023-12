Shannen Doherty: “Mio marito mi tradiva”/ “Scoperto quando mi hanno operata per il tumore al cervello”

Shannen Doherty racconta nuovi dettagli della malattia

Shannen Doherty, la star di Beverly Hills 90210, da anni, combatte contro un tumore al seno al quarto stadio. L’attrice non si è mai nascosta scegliendo di raccontare tutte le fasi della malattia ai fan. Per farlo, ha deciso di lanciare un podcast in cui ha svelato ulteriori dettagli della sua lunga battaglia. Oltre a dover fare i conti con la malattia, infatti, nell’ultimo periodo, la Doherty ha messo fine al suo matrimonio dopo aver scoperto il tradimento del marito. «Ho scoperto che mio marito mi tradiva quando mi hanno operata per il tumore al cervello», ha detto nel suo podcast.

«Essere nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro allo stadio 4… Sono andata in quell’ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni», ha detto ancora nel podcast Let’s Be Clear with Shannen Doherty.

Shannen Doherty e i dettagli dell’operazione

E’ un racconto senza filtri quello di Shannen Doherty che svela anche i dettagli di ciò che accadde il giorno dell’operazione al cervello per il tumore. L’attrice, infatti, racconta che il marito avrebbe voluto accompagnarla in ospedale. «Ma ho capito che non potevo sottopormi a quell’intervento con lui lì. Mi sono sentita così tradita, così incredibilmente non amata da qualcuno con cui sono stata per 14 anni, da qualcuno che amavo con tutto il cuore. Alla fine ho deciso di chiedere il divorzio, ma ho molti ricordi con questa persona», dice l’attrice.

«Se condividi 14 anni insieme e hai tradito, quella persona non merita la verità assoluta, indipendentemente da quanto le fa male?» ha detto per poi concludere così – «L’operazione al cervello è stata la cosa più spaventosa che abbia mai vissuto in vita mia. Non pensavo che ce l’avrei fatta. Ero sicura di essere sul punto di morire»











