Shaqiri alla Roma?/ Calciomercato news: alternativa a Politano, ma l’ingaggio…

Il caso Politano-Spinazzola complica non poco il lavoro della Roma in questi giorni. I dirigenti giallorossi naturalmente puntavano molto sull’arrivo di Matteo Politano per rafforzare un reparto offensivo che ha perso Nicolò Zaniolo, ma adesso quella strada sembra chiusa (salvo altri colpi di scena) e dunque si pensano a nomi alternativi come Xherdan Shaqiri, guida caso proprio un ex nerazzurro. Lo svizzero, 28 anni, è uno dei profili che piace di più alla Roma come possibili alternative a Politano, ecco perché in queste ore si parla di un possibile arrivo di Shaqiri alla Roma, nome caldo al pari di Suso e Adnan Januzaj, che però fra i tre sembra essere quello che convince di meno Paulo Fonseca – fermo restando che a questo punto non si dovrebbe muovere dalla Capitale Cengiz Under.

SHAQIRI ALLA ROMA? IL NODO INGAGGIO

L’ipotesi Shaqiri alla Roma è sicuramente interessante, ci sono però un paio di problemi che potrebbero complicare la trattativa con il Liverpool. Il primo è che al momento Jurgen Klopp non ha ancora dato il proprio assenso alla partenza dello svizzero, sebbene Shaqiri per il Liverpool sia una riserva, come conferma un totale di appena dieci presenze tra tutte le competizioni che i Reds stanno affrontando in questa stagione – titolare in tre partite, due di Premier League e la semifinale del Mondiale per Club. Il vero ostacolo tuttavia potrebbe essere l’ingaggio, che infatti è il più alto fra tutti quelli dei giocatori presi in esame. Vero che si dovrebbe trattare esclusivamente di un prestito sino al termine della stagione, quindi con un impatto relativo, ma andrebbe in ogni caso trovata la formula giusta per accontentare tutti.

