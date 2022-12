Shari chi è il cantante a Sanremo Giovani con “Sotto voce”/ Sfilza di like sui social e paragoni eccellenti

Shari, finalista di Sanremo Giovani con la canzone Sotto voce

Tra i finalisti di Sanremo Giovani spicca Shari, secondo il web una delle possibili favorite di questa finale. Basterebbe infatti dare una sbirciata al suo profilo Instagram per capire che Shari si è già costruita un seguito importante e che sono davvero tante le persone a credere nel suo talento. Paragoni eccellenti e attestati di stima, i sessantamila follower spingono a gran voce perché Shari conquisti l’ambito posto al Festival di Sanremo 2022. Dopo il duetto con Salmo, che ha contribuito alla sua popolarità, l’ammaliante Shari è pronta a prendersi le luci dei riflettori su Raiuno, almeno per una sera.

In una intervista rilasciata al sito recensiamomusica.com, Shari ha detto di ispirarsi a Rihanna, il cui estro ha evidentemente inciso sul suo percorso artistico: “L’ascolto praticamente da quando sono nata e tuttora l’apprezzo moltissimo. Le prime canzoni che ho imparato a cantare da piccola, però, erano quelle di Christina Aguilera, mi piacevano i suoi giochi di voce”.

Shari, significato e video della canzone Sotto voce: l’incertezza criptica è l’unica certezza

Il mistero si avvolge attorno al brano di Shari, Sotto voce. Il testo e il significato della canzone appaiono piuttosto criptici, anche se ragionando a fondo sul pezzo potremmo dire che il tema preponderante è la paura di superare un limite oltre il quale c’è l’incertezza. Dunque l’incertezza appare come l’unica cosa certa in questa canzone dalla non facile lettura e dai mille risvolti. Per quanto riguarda il percorso di Shari, invece, segnaliamo che la ragazza aveva già tentato di accedere al Festival di Sanremo già nel 2020 arrivando fino alla finale televisiva.

In quella circostanza era in scuderia Warner Music, questa volta torna in pista con Sony Music. L’obiettivo della cantante, naturalmente, è quello di conquistare un posto per esibirsi all’Ariston il prossimo febbraio. Riuscirà a centrare l’impresa? “Sono super in ansia per la finale”, ha confidato in vista della puntata. “Sono davvero molto emozionata, sono felicissima di essere qui a Sanremo, tutto ha un impatto molto forte su di me, anche solamente passare davanti al cinema e leggere la parola Ariston”.

