Shari e Salmo stanno insieme?/ Voci di flirt oltre alle collaborazioni

Shari e Salmo stanno insieme? Il gossip oltre la collaborazione artistica

Al Festival di Sanremo 2023 le questioni prettamente artistiche spesso si intrecciano con alcuni, inattesi risvolti sentimentali. È il caso per esempio di Shari, una delle artiste selezionate da Amadeus da Sanremo Giovani e che sta gareggiando in questi giorni fra i Big con il brano Egoista. Il debutto all’Ariston è stato per lei emozionante e, per questo esordio, ha lavorato sodo nel corso degli anni grazie anche alla collaborazione artistica con Salmo.

Shari e Salmo hanno collaborato per il singolo L’angelo caduto nel 2021 e, soprattutto, la giovane artista fa parte dell’etichetta fondata dal rapper, la Lebonski 360°. Tuttavia, il loro rapporto li ha spesso portati sull’onda del gossip e in molti si sono chiesti: i due cantanti stanno insieme? Impazzano voci e indiscrezioni circa un presunto flirt in corso, avallate anche dagli scatti social che li ritraggono insieme. I diretti interessati non si sono ancora pronunciati al momento, né confermando né smentendo: l’unica certezza è che, ad unirli, è un rapporto professionale che sta dando i suoi frutti.

La collaborazione artistica tra Salmo e Shari prosegue anche al Festival di Sanremo 2023. La cantante è infatti in gara all’Ariston tra i Big con il brano Egoista, mentre a poca distanza, sul palco galleggiante della nave, Salmo è uno dei grandi artisti che in queste serate si stanno esibendo all’aperto durante le puntate del Festival. Inoltre, il rapper e la giovane promessa della musica italiana si esibiranno fianco a fianco questa sera, nella serata dedicata ai duetti e alle Cover, interpretando un medley dei più grandi successi di Zucchero.

Shari ha parlato proprio di questo atteso duetto in un’intervista a RTL 102.5, in cui ha promesso grande spettacolo al fianco del celebre rapper: “Con Salmo abbiamo fatto le prove ed è venuto giù il palco. Faremo un medley di Zucchero, sarà una grande sorpresa. Ve lo dico, sarà pazzesco“.











