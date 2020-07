SHARI NOIOSO/ L’artista emergente che ha stregato Benji & Fede e Il Volo

Shari Noioso e Benji & Fede, insieme per il singolo Sale, uscito il 4 ottobre 2019, devono essersi conosciuti proprio a House Party. Il programma, in onda questa sera in replica su Canale 5, li vedrà esibirsi per la prima volta sullo stesso palcoscenico, anche se non ancora congiuntamente. All’epoca, lei aveva tra i 13 e i 14 anni: “Fin da subito ci siamo resi conto che era nata per fare la cantautrice, e che se ci fosse mai stata una possibilità di fare musica insieme l’avremmo presa al volo”, si legge nelle dichiarazioni del duo musicale riportate da Radio Italia. Detto, fatto: il nuovo successo di Benji & Fede dopo Dove e quando li ha visti duettare proprio con la giovane e talentuosa Shari. La ragazza, originaria di Monfalcone, in provincia di Gorizia, si è fatta conoscere nell’ambito della sua partecipazione al talent show Tú sí que vales. Tutta la sua vita, a partire dall’età di 7 anni, è stata caratterizzata dalla frequentazione degli ambienti musicali, in particolare la scuola di canto. Successivamente, Shari ha iniziato a studiare anche pianoforte.

Shari Noioso, dal feat. con Benji & Fede ai concerti de Il Volo

La scelta di questo featuring, per Benji & Fede, è stata a dir poco inaspettata, dato che Shari Noioso è a tutti gli effetti “solo” un’artista emergente. La canzone vuole rispondere a diverse domande che i due esplicitano sui social: “Ti è mai successo di sentirti vuoto? Di pensare di aver fatto tutto nel modo più sbagliato? Di aver buttato via tempo? Di aver dato tanto a chi non meritava niente? Ti è mai capitato di stare in un posto e voler prendere e scappare da tutt’altra parte?”. Subito dopo, Benji & Fede spiegano il perché della scelta: “Chi conosce la nostra storia sa quanto è stato difficile a inizio carriera trovare spazio nel mondo della musica, lottando solo con le nostre forze, senza la spinta di un talent show o di un qualsiasi programma televisivo. Pensiamo – proseguono – sia arrivato il momento di dare indietro alle persone e aiutare nuovi artisti emergenti, proprio come eravamo noi 5 anni fa. Per questo abbiamo deciso di premiare il talento incredibile di Shari. Sentirete parlare di questa ragazza per tanti, tanti anni”. In effetti, Shari è già stata notata da Il Volo, che l’ha ospitata in molteplici tappe del suo tour in Italia. Il duetto con Benji & Fede arriva dopo la pubblicazione del suo ep d’esordio. “Quando abbiamo sentito ‘Sale’ in studio al pianoforte abbiamo capito che questa canzone era quella giusta”.



