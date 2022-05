Sharon Fonseca, compagna Gianluca Vacchi/ “È sensibile, un signore d’altri tempi”

Sharon Fonseca è la compagna di Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer di origini felsinee, con cui ha condiviso nei mesi scorsi la gioia di diventare genitori della piccola Blu Jerusalema. La donna, al magazine spagnolo “Hola”, ha parlato apertamente del suo partner, asserendo quanto segue: “Penso di essermi innamorata quando l’ho conosciuto per davvero. Il Gianluca che non si vede ad occhio nudo è un signore d’altri tempi e questa è una delle cose che più mi ha affascinato di lui. Gian ha uno dei cuori più grandi e sensibile che ho incontrato nella mia vita. Così, a poco a poco, mi ha conquistato, e continua a farlo ogni giorno quando vedo come si prende cura della nostra principessa”.

Presto Sharon Fonseca diventerà la moglie di Gianluca Vacchi, il quale, in una recente intervista concessa al settimanale “Oggi”, ha rivelato di non avere ancora effettuato la proposta di matrimonio alla sua dolce metà: “A Sharon non ho ancora chiesto di sposarmi. Voglio che sia una sorpresa, ma ho nelle tradizioni un’ancora molto forte, per cui non lascerò crescere mia figlia in una famiglia non tradizionale”.

SHARON FONSECA, COMPAGNA DI GIANLUCA VACCHI: “MI GODO LA MATERNITÀ OGNI SECONDO”

Ancora sulle colonne di Hola, Sharon Fonseca ha parlato della gioia di essere mamma di Blu Jerusalema: “Essere madre è l’esperienza più meravigliosa e stimolante che abbia mai vissuto. È incredibile quello che si impara giorno per giorno con un bambino. Non c’è nessun libro, corso o consiglio che ti aiuterà abbastanza come l’esperienza quotidiana. Non cambierei tutto questo per niente al mondo, mi godo la maternità ogni secondo e a volte mi rende triste pensare a tutto il tempo che è già passato, ma fa parte di questa meravigliosa esperienza. È stato il dono più grande che Dio ci abbia dato”.

E, a proposito del legame potente tra madri e figli, Sharon Fonseca lo scorso 8 maggio 2022 ha pubblicato un post commovente per la festa della mamma: “Non si è mai abbastanza preparati per l’avventura della maternità, ma averti al mio fianco rende sicuramente il viaggio più facile… Grazie mamma – ha scritto la giovane –. Sono così fortunata ad essere stata benedetta da queste due donne straordinarie, mia figlia e la mia bellissima mamma. Buona festa della mamma a tutte le mamme, alle mamme in attesa, alle mamme che non sono più con noi, alle mamme che non hanno fatto crescere i loro bambini all’interno del loro corpo, ma li hanno fatti crescere all’esterno, e alle future bellissime mamme che stanno aspettando quel test positivo. Non perdete la Fede”.











