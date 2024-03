Sharon Stone choc: “Evans mi chiese di andare a letto con Billy Baldwin”/ La replica: “E’ ancora cotta…”

Sharon Stone, rivelazione choc su Robert Evans scomparso nel 2019

Un nuovo scandalo poco edificante pare essersi abbattuto sul mondo di Hollywood, emerso da un infuocato botta e risposta tra due stelle del cinema internazionale: Sharon Stone e Billy Baldwin. Come riporta Vanity Fair, l’attrice ha rivelato di essere stata vittima di presunti abusi sul set, precisamente nel 1993. Ai tempi era impegnata con le riprese di “Silver”, proprio insieme al fratello di Alec Baldwin.

Sharon Stone avrebbe dunque rivelato di aver ricevuto come consiglio da Robert Evans – regista de “Silver” – di avere rapporti sessuali con il collega Billy Baldwin. “Evans girava per il suo ufficio con gli occhiali da sole spiegando che era andato a letto con Ava Gardner e io avrei dovuto dormire con Billy Baldwin, perchè così la sua performance sarebbe migliorata…”. Questo il racconto dell’attrice riferito all’esperienza sul set nel 1993.

Billy Baldwin replica alle ‘accuse’ di Sharon Stone sui presunti abusi del 1993

“Se fossi andata a letto con Billy avremmo avuto chimica sullo schermo e salvato il film” – ha aggiunto Sharon Stone, a proposito delle presunte richieste del regista Robert Evans – “Il vero problema ero io perchè ero tesa, non come una vera attrice che semplicemente poteva andarci a letto e fare come se nulla fosse. Il vero problema ero io che ero una bacchettona”.

Chiaramente, come riportato da Vanity Fair, c’è stata anche una replica da parte di Billy Baldwin a proposito di quanto riferito da Sharon Stone rispetto alle presunte pressioni di Robert Evans sul set di “Silver” nel 1993. “Non so perchè Sharon Stone continui a parlare di me dopo tutti questi anni. Ha ancora una cotta per me o è ancora ferita perchè ho evitato le sue avances?”.

