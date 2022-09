Sharon Stone choc: “Lasciata perchè non voglio fare il botox”/ “Un uomo più giovane…”

Sharon Stone single: la confessione dell’attrice

Sharon Stone è una della donne più belle del mondo. Passano gli anni, ma il suo sorriso e il suo fascino sono senza tempo. L’attrice che su Instagram condivide tanti momenti della sua vita privata lascia sempre senza parole i fan per l’indiscutibile bellezza mostrandosi spesso totalmente al naturale e in bikini. Una bellezza di fronte alla quale tanti uomini capitolano. Eppure, oggi, l’attrice è single e in un’intervista rilasciata a Vogue Arabia in cui parla proprio di bellezza, racconta di aver detto addio ad un uomo più giovane che le aveva chiesto di sottoporsi ad un trattamento di bellezza.

La Stone che, in passato, a causa dell’ictus da cui era stata colpita ha dovuto subire diverse iniezioni di botox per ridare vitalità ad una parte del suo viso, spaventata dall’idea di doversi sottoporre ad un trattamento del genere, ha detto no rinunciando all’uomo per sposare se stessa.

La confessione di Sharon Stone

“Dopo l’ictus mi hanno dovuto fare più di 300 dosi di Botox e filler per tirare su un lato del mio viso che era completamente crollato”, ha spiegato a Vogue Arabia. Da lì la decisione di dire basta al botox mostrandosi in tutta la sua naturalezza. Una scelta che l’attrice ha difeso anche di fronte ad una richiesta di un uomo con cui stava uscendo.

“Di recente sono uscita con un uomo più giovane di me e un giorno mi ha chiesto se avrei considerato di fare il Botox. Gli ho risposto che per il suo ego sarebbe stato fantastico, ma che no, non intendevo fare il Botox”, ha svelato. “Se perché non faccio il Botox non vuoi frequentarmi, sai che puoi uscire per sempre dalla mia vita“, ha concluso l’attrice.

