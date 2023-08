SHAZAM! FURIA DEGLI DEI/ Azione e divertimento in un sequel sorprendente

Dodicesimo film del DC Extended Universe, “Shazam! Furia degli dei” fa un leggero passo indietro rispetto al primo per quanto riguarda la spettacolarità, ma guadagna punti dal punto di vista del divertimento. Il film basato sui personaggi DC è diretto da David F. Sandberg, che si conferma un regista di spessore dopo il primo “Shazam” e “Annabelle: Creation”. Dopo il passaggio nelle sale, il film è ora disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Home Entertainment.

Sir James Murray, chi è? Storia vera film "Il professore e il pazzo"/ Oxford English Dictionary la sua opera

SINOSSI – Dotato dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billi, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

L'Algeria vieta il film Barbie/ "Promuove l'omosessualità e non rispetta le credenze religiose"

“Shazam! Furia degli dei” dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “Shazan!” per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto Shazam. L’operazione funziona se consideriamo il film come il classico prodotto di intrattenimento con i supereroi adatto a tutti. È un’opera leggera, quindi non arzigogolata dal punto di vista della scrittura. Anche dal punto di vista visivo non ci troviamo di fronte a “Endgame”, ma alcune sequenze di combattimento sono eccellenti. E poi Zachary Levi si conferma uno straordinario.

Una doppia verità, Rai 3/ Legal thriller con Keanu Reeves e Renée Zellweger, oggi, mercoledì 16 agosto 2023

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA