Shelley Duvall, com’è morta l’attrice celebre per il ruolo in ‘Shining’/ La malattia e il compagno Dan Gilroy

Il mondo del cinema saluta oggi una delle attrici più iconiche del cinema internazionale, soprattutto per il suo stretto contatto con alcune pellicole storiche del genere horror. Shelley Duvall è morta, all’età di 75 anni, lo scorso giovedì a causa del degenerare della malattia che la attanagliava già da diversi anni: il diabete.

L’annuncio della morte di Shelley Duvall è stato diramato direttamente dal suo compagno, Dan Gilroy. Insieme hanno condiviso oltre trent’anni di vita pur non arrivando mai a suggellare l’amore con il sacro vincolo del matrimonio. L’attrice ha conosciuto il compagno sul finire degli anni 80 grazie al set de “Mother Goose Rock ‘n’ Rhyme. Da allora non si sono mai separati e oggi, il compagno di Shelley Duvall, ha avuto l’onere di dover comunicare al mondo la scomparsa dell’icona del cinema oltre che grande amore della sua vita.

Shelley Duvall, una carriera luminosa ‘macchiata’ dall’addio alle scene nel 2002

Ci lascia una donna istrionica, un’artista a tutto tondo; Shelley Duvall è riuscita a declinare l’arte della recitazione in innumerevoli forme, facendo la fortuna di grandi registi e produzioni. Iconico il suo ruolo da protagonista in “Shining”, forse il punto più alto della sua carriera. Da Tim Burton a Woody Allen, diverse sono state le collaborazioni che hanno contribuito a rendere celebre la sua carriera.

Per circostanze mai del tutto chiare, Shelley Duvall aveva lasciato la carriera cinematografica per alcuni anni, precisamente a partire dal 2002. Solo 14 anni dopo emersero alcune voci a proposito di problemi mentali e debolezze psicologiche; il tutto tramite una nota intervista – come racconta Il Post – per Phil McGraw che fu accusato di aver strumentalizzato la circostanza difficile dell’attrice – scomparsa oggi – per fini mediatici.

