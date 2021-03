Sheryl e Wendy, ex moglie e ex fidanzata di Paul Gascoigne/ Lasciato in lockdown

Sheryl e Wendy sono rispettivamente la ex moglie e la fidanzata di Paul Gascoigne, allenatore di calcio ed ex calciatore inglese concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. L’ex calciatore conosciuto con il soprannome di “Ganz” è stato sposato per due anni con Sheryl. Un amore importante anche se è durato solo due anni, ma che ha permesso comunque alla coppia di diventare una bella famiglia allargata grazie alla nascita di Regan, figlio nato nel 1996 dal matrimonio con Sheryl e i due figli adottati Bianca e Mason. Il loro amore è poi naufragato con la ex moglie che ha pubblicato qualche anno fa un libro autobiografico dal titolo “Stronger: My Life Surviving Gazza” in cui ha raccontato non solo il matrimonio con l’ex campione inglese, ma anche le violenze subite. Proprio così Sheryl ha voluto condividere gli abusi subiti dal campione durante il loro matrimonio. Una notizia che naturalmente ha fatto tanto discutere considerando che l’ex campione durante il matrimonio è stato dipendente da alcol e droga; due dipendenze che sono stati sicuramente decisivi nella conclusione del loro rapporto d’amore. Dopo il divorzio Sheryl è diventata molto famosa non solo per la sua autobiografia, ma anche per una campagna realizzata a favore delle donne vittime di violenza domestica. Non solo, successivamente la donna è stata protagonista della serie “I’m a Clebrity Get Me Out of Here”.

Paul Gascoigne dopo la moglie Sheryl: l’amore con Wendy

Dopo la fine del matrimonio con Sheryl, Paul Gascoigne ha ritrovato l’amore tra le braccia di Wendy Leech, la fidanzata con cui però ha rotto durante il lockdown. L’ex campione di calcio, infatti, è stato protagonista di un’ennesima bravata riportata dal Daily Star che ha raccontato che Gazza si è recato nel giardino di un suo amico per bere della birra. Si tratta di un filmato che, stando alle indiscrezioni, risalirebbe allo scorso febbraio molto prima del lockdown imposto dalle autorità britanniche per contrastare la diffusione del Coronavirus. Una notizia che ha sconvolto la stessa Wendy che ha deciso di troncare la relazione con l’ex campione di calcio. “Era davvero presa da Paul – ha raccontato un amico della 43enne che Gascoigne aveva conosciuto in Spagna e con cui ha vissuto la prima parte del lockdown. “Lui l’ha delusa e lei non si fida che possa comportarsi in modo responsabile. Wendy ha due figli e tre nipotini a cui pensare e deve mettere la loro salute e la loro sicurezza al primo posto. Lei e Paul si parlano ancora, perché Wendy è davvero preoccupata per lui, ma dopo quanto successo, non riesce a vedere un futuro insieme per loro due” – le parole dell’amico.

