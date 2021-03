Sheryl Failes, ex moglie Paul Gascoigne/ L’amore e gli abusi “Cacciarlo è stata dura”

Sheryl Failes è nota per essere l’ex moglie di Paul Gascoigne. I due si conobbero nel 1990 e sei anni dopo convolarono a nozze. Ma il matrimonio non è stato il classico lieto fine, anzi si è rivelato piuttosto turbolento e per questo ha avuto una breve durata, terminando infatti con il divorzio nel 1998. Decisivi sono stati i problemi con l’alcol dell’ex calciatore, ma soprattutto gli abusi nei confronti della moglie. Non sono mancati tentativi di riconciliazione, però naufragati. Dopo il divorzio Sheryl Gascoigne è diventata testimonial di campagne per le vittime della violenza domestica ed è diventata un personaggio tv. Il matrimonio finito con Paul Gascoigne è tornato a far discutere quando nel 2009 ha scritto e pubblicato il libro “Stronger: My Life Surviving Gazza”.

Si tratta di un racconto autobiografico in cui rivelava le violenze subite dall’ex marito. Prima di incontrare Paul Gascoigne si era legata a Colin Kyle, dal cui matrimonio nacquero Bianca e Mason. Da quello con Paul Gascoigne, invece, è nato Regan, ma Paul Gascoigne adottò Bianca e Mason, dando loro il suo cognome.

SHERYL FAILES, CHI È EX MOGLIE PAUL GASCOIGNE

Sheryl Gascoigne è rimasta al fianco di “Gazza” per 12 anni, che sono stati molto tormentati. «Quando tornava a casa sapevo che il suo primo pensiero era fare sesso ma per me era comunque meglio di essere picchiata», raccontò anni fa in una lunga intervista al News of the world. Quella dell’ex calciatore inglese era una vera e propria ossessione. Pur ammettendo di aver provato una forte attrazione sessuale per Paul Gascoigne e di essere stata spesso consenziente, è consapevole che tra di loro ci fosse un rapporto malato. «Se un’amica venisse da me e mi descrivesse una situazione del genere, io le direi: “Questa persona ti ha violentata” Solo ora me ne rendo conto».

Così come si è resa conto che condividevano poco o nulla: «Durante la nostra relazione non credo di avere mai avuto una conversazione con Paul che non riguardasse la sua vita o il sesso». Lasciarlo non è stato facile anche perché insieme avevano avuto un figlio: «Lo ama con tutto il cuore. Cacciare di casa Paul è stata la cosa più difficile da fare».



