Shevchenko esonerato dal Genoa: ufficiale/ Ultime notizie: scelto il nuovo allenatore

È già finita l’esperienza di Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa. Come ampiamente previsto nel corso degli ultimi giorni, l’allenatore ucraino è stato esonerato dalla dirigenza del Grifone: fatali i pessimi risultati ottenuti con i rossoblu, già individuato il prossimo allenatore chiamato all’impresa salvezza.

Arrivato al Genoa per sostituire Davide Ballardini, Andriy Shevchenko ha goduto della fiducia della nuova amministrazione rossoblu, 777 Partners, ma l’investimento non è stato ripagato. Appena tre i punti raccolti nelle nove partite di campionato, frutto di tre pareggi e sei sconfitte. Nessuna vittoria, dunque, elemento che ha convinto i piani alti della società ligure al cambio…

Shevchenko esonerato dal Genoa: ufficiale

Andriy Shevchenko non è riuscito a salvare la panchina nemmeno con la buona prestazione ottenuta dal suo Genoa nella sfida di giovedì in Coppa Italia contro il Milan, terminata 3-1 per i rossoneri ma solo dopo i tempi supplementari. Ex commissario tecnico dell’Ucraina, l’ex centravanti di Milan e Chelsea sarà sostituito momentaneamente da Konko, coadiuvato da Roberto Murgita: il tecnico dell’Under 17 del Grifone siederà in panchina nella sfida in programma lunedì contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ma non è tutto: secondo quanto reso noto da diversi esperti di mercato, a partire da Gianluca Di Marzio, la dirigenza genoana ha già individuato il prossimo allenatore, chiamato all’impresa di portare alla salvezza Destro e compagni. Si tratta di Bruno Labbadia, tecnico tedesco di chiari origini italiane: il 55enne è reduce dalle esperienze sulle panchine di Amburgo, Wolfsburg e Hertha Berlino.

