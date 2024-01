Shiva torna a cantare dal carcere/ Il primo brano dopo l’arresto è “Milano shotta freestyle”: web in delirio

Shiva pubblica il suo primo brano dopo l’arresto: esce “Milano shotta freestyle”

Lo scorso ottobre, Shiva è stato arrestato per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Il noto rapper è finito sotto indagine a causa di una sparatoria avvenuta in via Cusago, a Settimo Milanese (Milano). Ora il rapper è nel carcere di San Vittore di Milano ed è proprio da lì che lancia il suo nuovo singolo, il primo dall’accaduto.

Il brano si intitola “Milano shotta freestyle”, in cui, in maniera esplicita, Shiva parla della sparatoria avvenuta lo scorso luglio, parlando senza veli del mondo delle gang milanesi. Inutile dire che a poche ore dall’uscita il brano sta già ottenendo numerosi ascolti e moltissime visualizzazioni. Il video del brano, d’altronde, è stato girato da Shiva poco prima che finisse a San Vittore.

Shiva, il nuovo singolo dal carcere di San Vittore fa impazzire i fan: il video

“Milano shotta freestyle” è un brano che affronta senza veli quanto accaduto a Shiva. D’altronde il termine ‘shotta’ fa riferimento agli spari di una pistola. La canzone è un lungo freestyle privo di ritornello. Questa una parte del testo in cui Shiva parla della sparatoria: “Pensan che facciamo lackin’ (girare senza armi, ndr), dovevi veder come sono scappati / Santana risponde agli attacchi, avete preso più shot degli ubriachi”.

Come fa notare Tgcom24, nel brano viene più volte citato ‘Santana’, che è il nome della gang del celebre rapper, “contrapposta notoriamente ai Seven Zoo di Rondo da Sosa”, si legge. E infatti nel brano il rapper continua: “Sappiamo chi è stato il mandante, è chiuso in casa con sette mandate”, facendo riferimento agli aggressori che farebbero parte della gang opposta.

