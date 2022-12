Show dogs entriamo in scena/ Su Rai 2 il film con Will Arnett

Show dogs entriamo in scena, film di Rai 2 diretto da Raja Gosnell

Show dogs entriamo in scena è un mix tra il poliziesco, l’avventura e la commedia, questo film del 2018 che va in onda dalle 22,45 su Rai 2 oggi, 31 dicembre. La regia è di Raja Gosnell, mentre gli interpreti principali sono: Will Arnett, Natasha Lyonne, Oliver Tompsett e Andy Beckwitt. Le musiche sono affidate a Heitor Pereira, un grande musicista brasiliano Heitor Pereira che vanta collaborazioni con Elton John, Rod Stewart e i Simpy Red.

La distribuzione del film ha dei connotati controversi in quanto, pur ottenendo dei grandi incassi e di conseguenza un successo di pubblico notevole, la critica lo ha stroncato. Il motivo è legato ad una particolare scena che sembra far apparire normale l’addescamento dei bambini, per questo, in fase di distribuzione, gli studi hanno ritagliato la scena ed il film è uscito nel weekend successivo a quello previsto.

Se negli Stati Uniti, la pellicola ha suscitato un discreto successo, in Italia, non si può dire altrettanto grazie al nutrito cast di doppiatori che hanno preso parte alla realizzazione, da Giampaolo Morelli a Cristiano Malgioglio, da Barbara d’Urso a Carlo Conti. Il regista, Raja Gosnell è famoso per aver diretto il seguito di Mamma ho perso l’areo, nonché alcuni film d’animazione come Scooby-Doo e i Puffi. Will Arnett è noto soprattutto per i suoi ruoli televisivi in alcune serie blasonate come: I Soprano, Ti presento i miei, Law & Order, Will & Grace e Sex and City.

Show dogs entriamo in scena, la trama del film

Il particolare protagonista del racconto di Show dogs entriamo in scena è un cane di razza Rottweiller, la cui voce in italiano è doppiata da Giampaolo Morelli. Il cane di nome Max, lavora per l’FBI insieme al suo amato padrone Frank e spesso si ritrova ad affrontare le indagini più pericolose. La narrazione prende spunto da un caso particolarmente difficile, infatti i due agenti stanno indagando sul rapimento di un cucciolo di panda catturato da una banda di trafficanti di animali.

Dopo alcune peripezie e ricerche senza nessun risultato, finalmente arriva una svolta, in quanto, ricevono un indizio importante per il proseguo delle indagini: il cucciolo di panda è stato venduto ad una importante e prestigiosa mostra canina. Il problema sorge per capire come riuscire a recuperarlo e pertanto l’aiuto di Max sarà fondamentale, infatti il cane è costretto a partecipare alla gara sotto copertura per salvare e risolvere la situazione. Grazie alla collaborazione di Frank, Max comprenderà quanto la sua anima da show dog sia importante e di quanto sia gratificante fidarsi degli altri anche quando è possibile cavarsela da soli.

