SIBYL- LABIRINTI DI DONNA/ La commedia di Justine Triet omaggia Woody Allen

Una commedia esplosiva che ricorda il cinema di Woody Allen: parliamo di Sibyl – Labirinti di donna di Justine Triet, disponibile in Dvd ed. CG/Valmyn e On Demand su CG Digital. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2019, il film vanta un cast di grande spessore: protagonisti Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Sandra Huller.

SINOSSI SIBYL – LABIRINTI DI DONNA – Sibyl è una brillante psicologa che decide di abbandonare la professione per dedicarsi alla scrittura. Accetta come ultima paziente l’attrice Margot, e tra le due si instaura un rapporto profondo e speculare che sconvolgerà le loro vite, confondendosi tra la realtà e la finzione del romanzo che Sibyl sta creando.

Al suo terzo lungometraggio dopo La Bataille de Solférino e Tutti gli uomini di Victoria, Justine Triet conferma tutte le sue grandi potenzialità con Sibyl – Labirinti di donna. Una pellicola contorta ma mai noiosa, affascinante e ricca di umorismo intelligente, anche se forse frenata dalle troppe sottotrame. La cineasta francese non si limita alla commedia e naviga tra i generi, passando dal dramma alla satira, fino al thriller psicologico.

Sibyl – Labirinti di donna vanta un grande lavoro di scrittura cinematografica, accendendo i riflettori su donne alla ricerca di risposte, che vogliono conoscere il loro destino.Personaggi che vanno fuori equilibrio e molto diversi tra di loro: alcuni seri o tragici, altri estremamente spassosi. Justine Triet opta per un percorso più complesso e più sfuggente rispetto ai suoi film precedenti: il materiale è denso e mescola tanti temi, dal lutto alla dipendenza, passando per la perversione e la paranoia.

Sibyl – Labirinti di donna tesse la trama attorno alla questione dell’identità, con una spirale vertiginosa, seducente e pericolosa. Spicca la grande qualità attoriale di Virginie Efira, già al fianco della Triet nei lavori precedenti. Una sorta di musa ispiratrice, qui nel pieno dei tormenti della nostalgia: la sua performance è eccezionale, soprattutto a livello psicologico, considerando i trinceramenti nevrotici del ruolo.

