Sienna in sfida: crisi per la ballerina ad Amici 2024

Prime crisi nella scuola di Amici 2024 dove, dopo il primo pomeridiano, alcuni allievi non trattengono le lacrime e si lasciano andare ad amari sfoghi. se Diego Lazzari è stato consolato da Maria De Filippi, Sienna ha ricevuto il conforto dei compagni. La ballerina australiana, al termine della prima esibizione, ha ricevuto il commento di Eleonora Abbagnato che l’ha invitata a lavorare tanto sia sul proprio fisico che sul proprio stile. Sienna, alla fine della gara, è arrivata ultima in classifica finendo in sfida.

La giovane allieva di Emanuel Lo è scoppiata a piangere temendo di dover lasciare la scuola. La ballerina, infatti, spiega di aver lavorato tanto per entrare nella scuola e di aver anche dovuto imparare l’italiano per poter vivere serenamente l’avventura. Sienna, così, pensando alla sfida, non nasconde di avere paura.

Il sostegno degli allievi di Amici 2024 per Sienna

Tornata in casetta, dopo aver indossato la maglia rossa della sfida, Sienna si è lasciata andare ad un amaro sfogo con i compagni. “Pensavo di aver ballato bene, è difficile. È passata una settimana e già sto in sfida. Io non voglio andare a casa. Non posso andare via”, lo sfogo tra le lacrime di Sienna.

Tutti gli altri allievi hanno provato a spronarla spiegando che è normale aver paura, ma di dover credere in se stessa e nelle proprie capacità. In particolare, Teodora la invita a tirare fuori il talento e la grinta per difendere la maglia conquistata con tanti sacrifici. Sienna, da domani, comincerà a preparare le coreografie per poter affrontare la sfida nella prossima puntata di Amici. Entrata nella scuola per volontà di Emanuel Lo, Sienna riuscirà a superare la sfida restando nella scuola e provando a ripetere il percorso fatto nelle precedenti edizioni da Isobel e Dustin?

