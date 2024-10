Diego Lazzari in crisi ad Amici 2024

Dopo la prima gara di canto nel pomeridiano di Amici 2024, Diego Lazzari rientra nella scuola e si lascia andare ad un duro sfogo. Il tiktoker, dopo pochi giorni di permanenza nella scuola, sta vivendo il primo, vero periodo di crisi. Diego appare visibilmente in difficoltà e ammette di non sentirsi all’altezza e di non voler fallire dopo aver combattuto tanto per entrare nella scuola e sfruttare al massimo l’occasione che gli è stata offerta. Vedendolo in difficoltà, Maria De Filippi ha deciso d’intervenire parlando con Diego e provando a fargli tirare fuori tutte le sue emozioni.

“Volevo parlarti per capire che hai, se sei preoccupato…ti preoccupa di non farcela, hai l’ansia di essere meno forte degli altri? Senza nulla togliere ai social, l’ansia viene dal contesto diverso in cui ti trovi, il fatto che i ragazzi ti conoscono e che quindi ti tocca dimostrare che sei qualcos’altro. Penso che l’ansia parta da quello…sei tanto chiuso quando canti, hai vergogna…paura di non riuscire a fare. Se lavori sodo, almeno puoi dire di averci provato in tutti i modi”, le parole della conduttrice.

Maria De Filippi consola Diego Lazzari ad Amici 2024: il web furioso

Dopo aver ascoltato le parole di Maria De Filippi, Diego Lazzari cerca di far capire alla conduttrice come si sente nella scuola. “Mi preoccupa di non farcela ma non a stare qua perché stare qua è tutto quello che mi serve, sono riuscito a tranquillizzarmi dopo tantissimo. Voglio stare qua a tutti i costi, qua riesco a sbloccarmi un pò. Ho l’ansia sempre. Amo cantare […] Sono convinto che voglio fare questo tutta la vita. Mi prende il panico come se avessi già fallito….non voglio fallire”, dice il cantante.

L’intervento di Maria De Filippi ha scatenato la reazione del web che si chiede perché tale intervento non sia arrivato durante il momento di crisi di Gabriele che ha poi lasciato la scuola. “Ma perché ora Maria interviene e con quel ragazzo che é uscito no?”, chiede un ragazzo.