Sierra, Gruppi/ 7 Rings di Ariana Grande l’assegnazione di Samuel (X Factor 2019)

I Sierra tornano protagonisti a X Factor 2019 con 7 Rings di Ariana Grande

Samuel spera che I Sierra con l’assegnazione di 7 Rings di Ariana Grande possano riuscire a mostrare tutta la loro qualità. Nel corso della prima puntata dei Live di X Factor hanno fatto esplodere letteralmente il pubblico di Milano con un remake di Dark Horse di Katy Perry: c’è, però, ancora una critica di Sfera Ebbasta che consiglia loro di muoversi meglio sul palco, anche se il loro modo di scrivere è qualcosa di molto interessante. La formazione dei Sierra risale al lontano 2012, ma dopo una fase di rottura, i ragazzi non si sono persi d’animo e hanno deciso di portare avanti il loro progetto: come hanno più volte ribadito nel corso del programma, sono molto determinati in questa loro scelta. Hanno cominciato con il registrare i loro brani in una cabina armadio di un amico per poi autoprodursi in un locale adibito a sala di registrazione. Sicuramente hanno meno possibilità degli altri concorrenti di proseguire il loro cammino ad X Factor 2019, soprattutto perché sono un po’ troppo lontani dal mondo musicale di Samuel, ma il pubblico potrebbe comunque premiarli per la loro determinazione e per la loro professionalità nel riscrivere testi su brani molto famosi, un po’ come ci aveva abituati Anastasio nella passata edizione.

Sierra, Gruppi: il duo rapper dall’hobby alla professione

I Sierra sono un duo rapper facenti parte del team Gruppi di Samuel a X Factor 2019. La band è composta da Giacomo e Massimo, due 26enni romani che fanno musica sia per hobby che per professione. Alle audizioni si sono presentati con una cover sul brano Stolen Dance di Milky Chance e che hanno intitolato Enfasi: la loro esibizione ha colpito solo tre dei quattro giudici. A dire no ai due ragazzi è stato proprio Sfera Ebbasta che non ha trovato in loro qualcosa di speciale. Ai Bootcamp i Sierra sono arrivati molto scoraggiati e con poche speranze di poter passare il turno in quanto si sentivano troppo distanti dal mondo del loro coach Samuel: la loro esibizione di Dua Lipa, però, conquista il pubblico e anche Samuel che sceglie di portarli avanti nel programma, clicca qui per il video. È a gli Home Visit che i Sierra confermano ogni aspettativa: la loro scrittura sul brano Mockingbird di Eminem convince tutti e un posto ai Live per loro è assicurato.

