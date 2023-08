Signora Volpe/ Anticipazioni terza puntata e diretta: Ercole attacca Sylvia e Sasha

Signora Volpe, commento live puntata 2 agosto 2023

Sylvia riceve la visita del capitano Giovanni che le porta un pacchetto di cioccolato al tartufo. L’ufficiale si scusa per non aver detto di essere sposato e fa sapere che la moglie ha cercato il divorzio. Secondo il capitano il matrimonio è terminato da anni. Con molto rammarico Giovanni va via. Intanto Salvatore dice che Mimì non era nel posto indicato da Sylvia. Adam è d’accordo con Sylvia secondo cui Sasha non è l’assassino di Mario Rossi. L’ex marito di Sylvia vorrebbe portare via Sasha. Il ragazzo chiama la donna e la avvisa che secondo lui qualcuno sta osservando la casa. La signora Volpe torna così nella sua abitazione ma non trova nessuno. Sylvia avvisa Sasha dell’eventualità di lasciare l’Italia anche se non si potrebbe fare ufficialmente. Sylvia si sveglia la mattina successiva e sente dei rumori, impugna la pistola e capisce che qualcuno sta entrando a casa sua. Così sveglia immediatamente Sasha e lo porta via. Un uomo mascherato li trova e comincia a combattere con Sylvia che però ha la meglio. Quell’uomo si rivela essere Ercole.

Mario stava con Sasha per fare un dispetto a Dimitri?

Sylvia incontra un’informatrice. Sulla carta di credito di Mario Rizzo vi sono 2000 euro. La carta è stata utilizzata per un solo pagamento verso una società che è proprietaria di un app, un sito per sugar daddy, uomini attempati che cercano ragazzi sexy e Mario Rizzo è fra i profili presenti. Sylvia contatta proprio una delle ragazze iscritte al sito per proporle un falso incontro. Alice, intanto è con Sasha. Alice racconta che l’uomo che ama è in prigione. Sylvia si reca in una casa e trova Roberta. L’appartamento è sottosopra e la ragazza è in lacrime. Usavano i soldi degli incontri per vivere da ricchi, racconta Roberta. Sylvia chiede informazioni sui clienti di Mario, perlopiù uomini anziani e qualche donna, l’importante è che fossero ricchi. Roberta racconta che qualche mese fa Mario aveva un cliente molto generoso. Sylvia torna a casa da Sasha e gli mostra una chiavetta USB appartenente a Mario. C’è un video di Mario che fa sesso con lui e Sasha scoppia in lacrime. Il ragazzo racconta di essere a conoscenza che Mario era sempre pieno di soldi. Prende corpo l’ipotesi che Mario fosse pagato per stare con Sasha per poter attaccare Dimitri (agg. di Ferdinando Capicotto).

Sylvia e Sasha trovano il maialino scomparso

Sasha si addormenta e Sylvia ne approfitta per indagare. Dimitri rende noto alla donna che vi sono due settimane prima del processo e la ringrazia per il lavoro che sta compiendo. Salvatore prima di mettersi a fare i lavori a casa di Sylvia domanda informazioni su Mimì. Per non intralciare i lavori dell’uomo, Sylvia e Sasha fanno una passeggiata. Sylvia nota che il ragazzo è molto affezionato ad un giacchetto che capisce essere di Mario Rizzo. Sasha racconta di essere stato baciato da Mario e di aver reagito dandogli un pugno sentendosi uno schifo. Era andato in camera sua a chiedere perdono. I due avevano una relazione, si evince dalla parole di Sasha. Mentre parlano sentono dei grugniti e riescono a trovare Mimì, il maialino di tartufi scomparso, chiuso in una gabbia. La donna comunica la lieta notizia a Salvatore. Così Sylvia può concentrarsi sul caso di Sasha. Per l’appunto è arrivata sua nipote Alice e Sylvia opta per farla guardare Sasha. Adam, ossia l’ex marito di Sylvia, Ercole e la donna si ritrovano in un bar per fare il punto della situazione. Adam pensa che la migliore soluzione sia far tornare Sasha in Russia ma Sylvia non è d’accordo. (Agg. di Ferdinando Capicotto).

Sylvia indaga sull’assassinio di uno studente

Sylvia, intanto apprende da Adam, dell’arresto Sasha Pavlenko, figlio del politico russo Dimitri Pavlenko, suo amico di vecchia data. Il giovane è stato accusato dell’omicidio di Mario Rizzo, suo ex compagno di studi. Syliva incontra così proprio Dimitri secondo cui Sasha non è in grado di uccidere mancandogli la spregiudicatezza. La donna si reca così in carcere per parlare con Sasha. “Non c’è niente che si possa fare”, dice il ragazzo che si rifiuta di collaborare. Syliva rende noto che potrebbe essere condannato per omicidio premeditato e il ragazzo invita Sylvia a non tornare mai più. Sylvia racconta ad Adam dell’incontro. La donna si reca così all’Università La Sapienza per indagare sul caso. Sylvia, attraverso una gara di moto, incontra una studentessa a cui pone delle domande sul caso di Sasha. Questa ragazza , di nome Roberta, ha avuto una storia sia con Sasha che con Mario. Sylvia va a pranzo con Adam e con un suo ex collega, Ercole che rende noto come la famiglia di Mario sia ‘vicina’ a famiglie calabresi. Sylvia incontra nuovamente Sasha che afferma di odiare il padre e lo ospita a casa sua (Agg. di Ferdinando Capicotto).

Sylvia deve trovare un maiale scomparso

La puntata inizia con Sasha tira un pugno ad un ragazzo. Sylvia si sveglia e, sentendo dei rumori, impugna una pistola. Ma, quando apre la porta ritrova Salvatore e il padre Gino, alle 6 del mattino che chiedono il suo aiuto, riguardo al maiale di Gino scomparso. Salvatore racconta che guadagna molti soldi perché è un maiale da tartufo e, sono sicuri che l’abbiano rubato. Sylvia invita a chiamare i carabinieri e Salvatore dice che il maiale non paga le tasse. Sylvia è al mercato con Isabel ed incontrano il capitano dei Carabinieri, Giovanni Riva che domanda scusa a Syliva per non averla chiamata quando riceve la chiamata della moglie. Sylvia si reca da Gino e Salvatore Zampa. L’anziano uomo canta un brano che piace al maiale di nome Mimì. Sylvia trova delle tracce e Gino racconta che sono relative all’idraulico ma la donna non è ne convinta. Secondo Salvatore, Vito, l’idraulico è un uomo onesto. (Agg. di Ferdinando Capicotto).

Signora Volpe, anticipazioni terza puntata 2 agosto 2023 su Canale 5

Signora Volpe torna con la terza e ultima puntata della stagione, questa sera, mercoledì 2 agosto, alle 21:30 su Canale 5. Stanno per arrivare un altro caso della fiction investigativa, incentrata su un’ex spia britannica con una spiccata ironia. In questo appuntamento, la protagonista dovrà affrontare le ombre del suo passato che tornano a perseguitarla e che si mescoleranno alla sua vita attuale.

Il cast dell’apprezzata serie è composta da Emilia Fox (nei panni della protagonista, Sylvia Fox), affiancata da Tara Fitzgerald (Isabel Vitale), Giovanni Cirfiera (Capitano Riva), Matteo Carlomagno (Matteo Vitale), Imma Piro (Antonella Vitale), Mehdi Meskar (Samir Hamdani), Jamie Bamber (Adam Haines), Issy Knopfler (Alice Shepherd).

Signora Volpe, anticipazioni 2 agosto 2023: un ultimo intricato caso

Durante un caso sul furto di un maialino da tartufi, Sylvia apprende dell’arresto Sasha Pavlenko, figlio del politico russo Dimitri Pavlenko, suo amico di vecchia data. Il giovane è stato accusato dell’omicidio di Mario, suo ex compagno di studi, e l’ex spia britannica decide di fare chiarezza e scoprire la verità.

Dopo aver raccolto svariati indizi, la “signora fox” scopre un legame passionale e sentimentale tra Sasha e la vittima che rende tutto molto più complesso. Il caso fa emergere ombre passate con cui la detective deve fare i conti e che si scontrano con la sua attuale vita, nelle tranquille campagne umbre. Inoltre, la spia dovrà fare i contri con il suo ex marito e collega, Adam Haines, che torna. La Fox, risolto il caso, tornerà all’indagine sul maialino da tartufi e chiuderà definitivamente con l’uomo.

