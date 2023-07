Signora Volpe, prima puntata/ Anticipazioni e diretta: la spia Sylvia Fox sconvolge la provincia italiana

Signora Volpe: anticipazioni e diretta prima puntata 19 luglio

Mercoledì 19 luglio, in prima serata, canale 5 trasmette la prime di tre puntate del giallo inglese “Signora Volpe”. Una mini serie che racconta le vicende della spia inglese Sylvia Fox che si ritrova a vivere avventure diverse dopo il suo arrivo in Italia. La protagonista è interpretata dall’attrice Emilia Fox. Il resto del cast è così formato: Tara Fitzgerald è Isabel Vitale, Giovanni Cirifera è il capitano Riva, Matteo Carlomagno è Matteo Vitale, Imma Piro è Antonella Vitale, Mehdi Meskar è Samir, Marienne Leoni è Raffaella Tasso, Jamie Bamber è Adam Haines, Luigi Di Fiore è Ercole Guerra e Andrea Piedimonte Bodini è Salvatore Zampa.

Domenico Cuomo, dopo Mare Fuori entra nel cast de Il Professore 2?/ Le immagini sul set

La trama della serie “Signora Volpe” inizia con l’arrivo di Sylvia Fox a Panicale in provincia di Perugia. La spia inglese il cui arrivo sconvolte la tranquillità della provincia, si ritrova così ad essere coinvolta in una serie di casa difficili da risolvere.

Signora Volpe, anticipazioni prima puntata: il matrimonio della nipote di Sylvia

Nella prima puntata della serie “Signora Volpe“, Sylvie, dopo aver ricevuto un nuovo incarico che non la entusiasma, arriva per il matrimonio della nipote. Quella che doveva essere per Sylvia l’occasione per distrarsi, staccare la spina dal lavoro e divertirsi, si trasforma in un casa difficile da risolvere anche per lei. Lo sposo, infatti, scompare dopo la morte di una donna. Sylvia comincia così ad indagare e scopre l’esistenza di un cartone per pizza e un libro per bambini.

Un cuore due destini/ Anticipazioni ultima puntata, diretta: Niels confessa omicidio Ana, Zoe e la vera madre

Sylvia resta coinvolta in una drammatica resa dei conti con l’assassino. La situazione sconvolge la famiglia di Sylvia che decide così di restare in Italia per poter stare vicino alla nipote.

Come vedere in streaming la Signora Volpe e dove è stata girata

Pur essendo una serie inglese, la Signora Volpe è stata girata in Italia, precisamente tra l’Umbria con in particolare Panicale, e il Lazio tra Roma e il Lago di Bracciano. Nel corso delle tre puntate della serie, i telespettatori di canale 5 potranno ammirare luoghi meravigliosi della provincia italiana.

Come tutti i programmi Mediaset, anche la serie tv inglese può essere seguita in diretta streaming, contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successo. Per farlo, è sufficiente collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione.

La scogliera dei misteri, prima puntata/ Anticipazioni e diretta: un colloquio di lavoro per Lola

© RIPRODUZIONE RISERVATA