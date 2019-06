“Signori si nasce… e noi?”, I Legnanesi/ Omaggio a Totò, il principe della risata

“SIGNORI SI NASCE… E NOI?”, LO SPETTACOLO DEI LEGNANESI ARRIVA SU RETE 4

Mercoledì 26 giugno in prima serata alle ore 21.25, Rete 4 porta per la prima volta in tv, “Signori si nasce… e noi?”, lo spettacolo de “I Legnanesi” che nella stagione 2017/2018 ha collezionato oltre 160.000 spettatori in tutta Italia e oltre 62.000 solo al Teatro della Luna di Milano. Quello de I Legnanesi è un doveroso omaggio a Totò, il principe indiscusso della risata che, con la sua ironia sempre attuale, ha cambiato il modo di fare il cinema e il teatro divertendo il pubblico. Il trio composto da Antonio Provasio (La Teresa), Enrico Dalceri (La Mabilia) e Luigi Campisi (Il Giovanni), famoso per la capacità di portare in scena vere e proprie maschere, si misura così con quello che viene considerato, ancora un oggi, un esempio da seguire per tutti gli attori che aspirano a divertire il pubblico.

LA STORIA DI “SIGNORI SI NASCE… E NOI?”

Antonio Provasio (La Teresa), Enrico Dalceri (La Mabilia) e Luigi Campisi (Il Giovanni), i componenti de I Legnanesi, in “Signori si nasce… e noi?”, raccontano la storia della fuga d’amore al Sud di Giovanni, invaghito di una nobildonna napoletana, e del tentativo di Mabilia di riappacificarlo con Teresa. Quest’ultima è la tipica donna di cortile, sempre pronta a discutere con i vicini e soprattutto a tormentare il marito. Mabilia, la figlia zitella, invece, è la tipica donna con la testa tra le nuvole che sogna di diventare una soubrette e che si ispira a Wanda Osiris e alla “rivista all’italiana”. Infine c’è il marito e padre Giovanni che, di fronte al tormento che gki provocano le due donne, è capace di restare in silenzio per intere scene.

I LEGNANESI: UNA COMICITA’ SURREALE

I Legnanesi portano in scena una comicità surreale che si ispira al passato, ma che rappresenta, in modo insolito, quella che, ancora oggi, è la tipica realtà del paese. Attraverso un mix di italiano e dialetto lombardo, il trio strappa una risata al pubblico conducendolo nel passato. “Ringhiere che si snodano su ballatoi, scale consunte dal saliscendi di generazioni e generazioni, ogni porta è una stanza, spesso l’unica: il vicino è così vicino che vive con te. Riflettori, prego: è di scena il cortile lombardo”: tutto questo è Signori si nasce… e noi?.



