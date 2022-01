Signorini “Alex ora basta, cosa hai fatto con Soleil”/ Lui “L’amo chiedo rispetto”

Durante la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli è stato messo alle strette da Alfonso Signorini che ha voluto creare un confronto tra l’attore e molti dei concorrenti che in questi giorni hanno particolarmente criticato il suo comportamento nei confronti di Delia Duran e di Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli ha chiesto all’attore una spiegazione sulla sua definizione di “Amore libero” a cui l’attore ha risposto: “Vuol dire grande libertà di poter vivere”. Alfonso Signorini è intervenuto per fare in modo che per una volta l’attore si esprimesse in una maniera chiara e ha chiesto: “Vuol dire andare a letto con altre donne pur essendo sposati?”.

Nonostante la domanda di Alfonso Signorini, Alex Belli ha continuato a fare il vago rispondendo: “Il mio concetto di amore e libertà è quella di poter vivere un’amicizia come quella tra me e Sole”. Non contento di questa risposta il conduttore del Grande Fratello Vip 2021 ha insistito per avere una risposta chiara e dopo aver sentito l’attore negare tutto ha voluto chiedere l’intervento di Delia Duran.

Sentitosi alle strette Alex Belli ha risposto al conduttore: “Preferirei che questa cosa rimanesse privata”. Soleil Sorge, sentendosi chiamata in causa ha ammesso: “Sicuramente io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto una certa intimità, ma non vorrei si alludesse a un’intimità esagerata” e ha ammesso: “Sotto le coperte Alex mi ha detto anche di amarmi”. Questi ultimi episodi accaduti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 hanno già messo a repentaglio la tregua tra Soleil Sorge e Delia Duran?

