Soleil Sorge e Delia Duran sempre più complici/ Il triangolo con Alex Belli ora è possibile?

Soleil Sorge ancora protagonista del triangolo con Alex Belli e Delia Duran

Lo scorso venerdì 21 gennaio è andata in onda l’attesissima trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip, serata che ha visto primeggiare ancora una volta Soleil Sorge, alle prese con diverse questioni aperte. L’ex volto di Uomini e Donne è uno dei personaggi più influenti di questa edizione del reality, costantemente al centro delle questioni più vivaci che caratterizzano la casa più chiacchierata d’Italia. Da diverse settimane l’argomento di punta è senza dubbio il triangolo al veleno che vede al centro proprio l’influencer con la complicità di Alex Belli e la moglie Delia Duran. Dopo una lunga amicizia tra la Sorge e l’attore, qualcosa sembrava cambiare e il sentimento è parso a molti ben oltre un semplice affetto. I vari interventi della Duran hanno decisamente contaminato il rapporto, in particolare con il suo ingresso in casa di alcune puntate fa come concorrente ufficiale.

Nel corso dell’ultimo appuntamento con il programma Soleil è stata però chiamata in causa anche su un’altra questione; dopo l’ingresso di Delia il suo rapporto con Katia e Manila ha subito un’evidente frenata. Sulla questione la giovane ha affermato di non provare gelosia, ma semplicemente di aver notato una distanza con le amiche che invece hanno preferito dedicare tempo e parole alla nuova entrata. Soleil ha vissuto il tutto come una sorta di tradimento, con la Nazzaro e la Ricciarelli d’accordo nel considerare infondate le accuse. In particolare Manila ha voluto sottolineare quanto si sia sentita lei stessa messa ai margini dall’amica.

La grande emotività metterà a rischio il percorso di Soleil Sorge?

Una volta placati i toni non sono finiti i momenti tesi per Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Poco dopo Alfonso Signorini l’ha chiamata in giardino per un confronto proprio con Alex Belli, con la moglie ad osservare il tutto dalla Mistery Room. Soleil ha chiesto all’amico di offrire maggiore chiarezza sulla questione, limitando le chiacchiere di coloro che vogliono denigrare il loro grande rapporto. Dal canto suo l’attore ha rincuorato la donna affermando di essere ben consapevole dei sentimenti reciproci. Per l’occasione è intervenuto anche il presentatore palesemente perplesso per la passionalità di Belli nei confronti della Sorge ma a discapito della moglie.

Dopo il nervosismo della serata al Grande Fratello Vip è arrivato un momento decisamente distensivo ed emozionate per la giovane. E’ stata infatti chiamata in mistery room per offrire un sentito racconto della sua vita, valorizzato da un toccante messaggio di supporto del padre. Vista l’evidente emotività di Soleil sono intervenuti per un conforto anche Katia e Manila, prontamente respinte della ragazza vista la discussione precedente. Per la nomination la Sorge ha scelto di fare chiaramente il nome di Delia, ironizzando sulla motivazione piuttosto palese. A fine puntata l’influencer ha scoperto di essere tra i 3 più votati della serata andando quindi al televoto. Terminata la trasmissione Soleil si è dimostrata particolarmente provata dalle vicissitudini della serata, liberandosi più volte in un pianto. C’è molta preoccupazione sul suo stato emotivo, molti credono che possa essere in discussione lo stesso percorso della ragazza. In ogni caso, continua il grande supporto in favore della giovane come evidenziato dai tanti commenti social. Nella prossima puntata ci sarà ancora da parlare sia delle questioni di amicizia che del sempre presente triangolo amoroso, oltre a scoprire l’esito del televoto.

Soleil, riavvicinamento a Manila?

Negli ultimi giorni, dopo la complicata puntata che ci siamo lasciati alle spalle, Soleil Sorge si è avvicinata a Delia Duran, con la quale ha condiviso qualche racconto personale e la passione reciproca per i lunghi viaggi. Proprio la moglie di Alex Belli è stata fondamentale nel far riavvicinare l’influencer alla sua amica Manila, alla luce degli ultimi battibecchi avuti. Le due si erano allontanate al punto tale da non rivolgersi nemmeno più la parola, fino all’intervento di Delia che con una mossa furba è riuscita durante un ballo a farle avvicinare fino a farle ritrovare in un abbraccio.

Dopo il riavvicinamento, con la complicità di Delia, durante la festa venezuelana, l’ex Miss Italia confida però in un chiarimento vero e proprio. Proprio la preparazione della cena le ha viste complici, sebbene nessuna delle due donne abbia fatto parola delle questioni relative alla loro reciproca antipatia. “Lei aspetta che le cose avvengano in modo naturale”, ha commentato Manila, che ha apprezzato il lato che Soleil è riuscita a tirar fuori nel corso della festa.



