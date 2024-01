Signorini asfalta Beatrice e Letizia in diretta al Grande Fratello/ Web attacca: “Incaz*ato nero, che acido!”

Alfonso Signorini, uscite pungenti contro Beatrice Luzzi e Letizia Petris al Grande Fratello 2023: cos’è accaduto

Alfonso Signorini on fire! Il conduttore del Grande Fratello 2023, nel corso della diretta del 15 gennaio 2024, non ne fa passare una ai suoi gieffini, al punto da richiamarne alcuni, anche in modo duro, in modo inaspettato. Lo ha fatto con Beatrice Luzzi, verso la quale ha solitamente un atteggiamento benevolo e accondiscendente, rimettendola al suo posto di fronte all’invito di fa parlare Vittorio che aveva alzato la mano. “Se non l’ho fatto parlare ci sarà un motivo! Vuoi venire anche qui a condurre al mio posto?” è stata la risposta di Signorini alla Luzzi.

Altrettanto pungente è stato poi nei confronti di Letizia Petris, che ha invitato con tono non morbido a dire ciò che pensa, fraintendendo poi delle dichiarazioni fatte dalla concorrente sul suo ex e su Paolo.

Alfonso Signorini nel mirino delle critiche: “Acido!”

In generale, l’atteggiamento di Signorini è parso molto più duro del solito, a molti anche in maniera ingiustificata. Motivo per il quale il conduttore è finito nel mirino delle critiche del web. C’è chi infatti ha fatto notare: “Alfonso li odia così tanto non li fa manco parlare per più di 5 secondi a testa.”; chi invece ha scritto “oggi Alfonso è incaz*ato ora entra e frusta tutti prende vittorio e lo usa come scopettone!”; chi invece è stato più malizioso, scrivendo: “Ad Alfonso quando uno non reagisce come vuole lui si stranisce”. Tanti hanno comunque concordato nel definirlo “esagerato” e “Acido”. Lui d’altronde, prima di mandare la pubblicità, ha ammesso in diretta: “Ho i fumi!”

