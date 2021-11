Signorini attacca Soleil “Evita di dire scemenze assurde”/ “Chiedi scusa a Gianmaria”

Sta quasi per concludersi la 15esima diretta del Grande Fratello Vip 2021 quando Alfonso Signorini interviene in Casa per parlare con Soleil Sorge. Tutto nasce da una frase spiacevole detta dalla concorrente contro Gianmaria Antinolfi, paragonato ad uno scarafaggio che non muore nonostante gli si getti contro dell’acido. Un paragone che molti telespettatori non hanno apprezzato e che lo stesso conduttore condanna in diretta, soprattutto per il delicato discorso dell’acido. Soleil, però, si difende: “Mi offendi perché non l’avrei mai detto in questo senso, io lotto contro queste cose!”

Immediata la replica di Signorini: “Se noi avessimo creduto che la cosa fosse stata grave, ti avremmo già squalificato. Se dite ‘È lontanissimo dai miei principi’, allora prima di parlare pensateci due volte! Anche perché poi volete sempre giustificarvi ed è molto antipatico. Anzi, evita proprio di parlare con certe similitudini che sono delle scemenze assurde!”

Soleil Sorge rimproverata da Signorini in diretta al Grande Fratello Vip: lei si scusa

Soleil Sorge non ci sta e tiene a ribadire la sua posizione: “Io non volevo giustificarmi, perché non intendevo affatto in quel senso, non mi permetterei mai di parlare in quel senso. Il mio era un senso più figurativo.” A questo punto Signorini perde la pazienza e attacca direttamente Soleil: “Io vedo che tu ti ostini a volte a non capire! Anziché dire ‘Alfonso, mi scuso con Gianmaria perché ho usato una similitudine del tutto priva di significato e di senso’, che sarebbe la cosa più giusta da fare, tu dici ‘Non era quella la mia intenzione’. Ma lo sappiamo, altrimenti ti avremmo mandata fuori! Devi chiedere scusa e basta!” Soleil chiede quindi scusa, il conduttore ringrazia e chiude definitivamente l’argomento.

