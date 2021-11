Soleil Sorge/ Bacio con Alex Belli e Sophie Codegoni: confronto con Delia Duran?

Soleil Sorge è la regina del Grande Fratello Vip 2021? Indubbiamente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne può essere considerata la protagonista indiscussa della sesta edizione del reality sin dal primo giorno. Dopo aver animato le prime settimane per la querelle con Gianmaria Antinolfi con cui ha avuto una storia d’amore finita prima di entrare nella casa del Grande Fratello, si è ritrovata tutta la casa contro per aver detto la parola “scimmie” riferendosi ad Ainett Stephens e Samy Youssef con cui ha poi avuto un chiarimento.

Nelle ultime settimane, invece, ha fatto parlare di sè sia per la rivalità con Sophie Codegoni che per il feeling sempre più evidente con Alex Belli. Dopo aver discusso animatamente con Sophie per l’avvicinamento di quest’ultima a Gianmaria Antinolfi, ha deciso di concedere una seconda possibilità a Sophie, ma non a Gianmaria come ha chiaramente spiegato durante la notte di Hallowen durante l’ennesimo confronto con l’imprenditore napoletano.

Soleil Sorge: dalla frase infelice al nuovo confronto con Gianmaria Antinolfi

Soleil Sorge non riesce a chiudere totalmente il capitolo Gianmaria Antinolfi. Convivendo con lui, l’influencer non può fare a meno di commentare i suoi atteggiamenti. Durante una conversazione con Alex Belli, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri si è anche lasciata andare ad una frase che ha scatenato la reazione della famiglia dell’imprenditore napoletano. “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”, ha detto Soleil.

Durante la notte di Halloween, poi, la Sorge ha ribadito la propria posizione nei confronti di Gianmaria spiegando anche perchè ha deciso di dare una seconda possibilità a Sophie Codegoni con cui c’è stato anche un bacio. “Ringrazia Dio che sono una che fa tanta beneficenza e sto ancora qui ad ascoltarti. Non so perché sto qui a fare questi discorsi. Tu sei un fake, punto. Lei (Sophie) è un fake con un puntino di domanda perché non la conosco. Ma è ovvio che lei fisicamente ti piace ma c’è più complicità tra me e lei, sia fisicamente che mentalmente che tra te e lei. E parliamo e ci divertiamo. Mi sembra che abbia conversato più io con lei di quanto non abbiate fatto voi”.

Sophie: “C’è più complicità tra me e Soleil”

Soleil: “C’è più complicità tra me e lei fisicamente e mentalemente di quella che c’è tra di voi” #gfvip pic.twitter.com/Ge7SxKqTt3 — 赤いフレア Red Bengala (@RedBengala) November 1, 2021

Soleil Sorge: confronto con Delia Duran dopo il bacio con Alex Belli?

Soleil Sorge ha indubbiamente animato la Notte di Halloween con il bacio ad Alex Belli. Un bacio che l’attore ha definito “cinematografico”, ma che non è piaciuto a Delia Duran. La moglie dell’attore che, finora, non aveva mai visto malizia negli atteggiamenti dell’influencer e del marito considerando il loro un semplice rapporto amichevole, dopo aver visto il bacio, si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social.

Delia, dunque, entrerà presto nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per un confronto con il marito e Soleil? Il web non aspetta altro e spera che quel momento avvenga già nel corso della puntata del reality show in onda questa sera.



