Signorini bacchetta Oriana per squalifica di Daniele a GF Vip/ Lui furioso: “Sfondo la porta rossa!”

Signorini bacchetta Oriana Marzoli per squalifica di Daniele Dal Moro a GF Vip

La nuova diretta del Grande Fratello Vip si apre con i chiarimenti di Alfonso Signorini sulla squalifica di Daniele Dal Moro. Si parla della fatidica scena con Oriana ma lei lo difende, dicendo che stavano scherzando. Signorini però la inchioda e arriva anche un po’ a bacchettarla, facendo intendere che le sue parole sul comportamento di Daniele hanno molto influito sulla sua squalifica.

“Daniele è stato squalificato a causa dello scherzo con Oriana, che non è andato come doveva finire. – ha esordito Signorini in diretta – In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. E, secondo le nuove direttive, è stato squalificato. Ci siamo visti costretti… purtroppo le colpe si pagano.”

Daniele Dal Moro furioso per le parole di Signorini a Oriana

A questo punto Signorini si rivolge a Oriana, dicendole: “La tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando… Quando Daniele si era fatto insistente hai detto: ‘Lasciamo, non mi piace, mi fai male…’ E senza parlargli sei andata subito in camera… Tu stessa sei andata da Edoardo Tavassi a dire che non ti erano piaciuti questi suoi modi forti… Le parole hanno un peso Oriana!” Le parole di Signorini sono interpretate dal web come un voler quasi incolpare la Marzoli della squalifica di Daniele Dal Moro e scatenano la reazione furiosa del diretto interessato. Con un tweet, Daniele scrive: “La mia voglia sfondare quella cazzo di porta rossa e piombare in casa”.

La mia voglia sfondare quella cazzo di porta rossa e piombare in casa #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023













