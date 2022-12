Signorini: “Bruganelli, Salemi e Orietta Berti al GF Vip per un motivo”/ La verità…

Signorini e la scelta delle opinioniste al Grande Fratello Vip 2022

Alfonso Signorini, sull’ultimo numero del 2022 del settimanale Chi, in edicola da mercoledì l28 dicembre, traccia un bilancio dei primi tre mesi del suo Grande Fratello Vip svelando anche il motivo per cui ha scelto di lavorare con Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi. Tre donne molto diverse tra loro che Signorini ha scelto fidandosi del proprio istinto “perchè mi piace ribaltare le previsioni come ho fatto con la Berti che sembrava la nonna di Cappuccetto rosso e, invece, è il lupo. La Salemi e Sonia hanno caratteri forti. Giulia è una scommessa vinta”.

Una scelta che soddisfa totalmente Signorini che ammette di essere continuamente spiazzato dalle sue, tre donne. “La Bruganelli è antipolare, non legge i social e si fa portatrice sana di idee personali e la stessa cosa fa Orietta che va dal racconto di episodi della sua vita, che non c’entrano niente, ma sono un programma a sè, fino all’implacabilità che mostra con Pamela Prati e Wilma Goich. Adoro la bastardaggine di Giulia, è una vera novità televisiva ed è nelle sue corde perchè lei è un po’ così e così sono i social”, spiega il conduttore.

Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Wilma Goich: ecco perchè hanno detto sì a Signorini

Sulle pagine del settimanale Chi, in una lunga intervista rilasciata insieme ad Alfonso Signorini, anche Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi svelano il motivo per cui hanno accettato di lavorare con Signorini al Grande Fratello Vip. “Mi ha sempre incuriosito. Ha una grande personalità che non è leggibile subito, forse mai, e questo mi piace. Continua ogni volta a stupirmi”, racconta la Bruganelli.

“Quando mi ha chiamato ero a Sanremo su una nave con Fabio Rovazzi. ‘Voglio farti fare l’opinionista’ mi ha detto. E io ‘ma non ho mai visto il Grande Fratello’. E lui: ‘meglio'”., le parole di Orietta Berti mentre Giulia Salemi ha ammesso che non avrebbe potuto rifiutare la proposta dal momento che la presenza di Signorini nella sua vita è stata importante per diverse ragioni.

