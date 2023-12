Signorini contro Anita Olivieri: “Offeso dalle tue parole sul battesimo”/ Lei piange, Beatrice: “Dissacrante”

Signorini accusa Anita Olivieri in diretta al Grande Fratello 2023 dopo le ironie fatte sul battesimo

Alfonso Signorini ha approfittato della diretta del Grande Fratello 2023 per lanciare un attacco molto forte ad Anita Olivieri. La gieffina avrebbe deriso il sacramento del battesimo e un video, mostrato in onda, lo dimostrerebbe. Da profondo cattolico, Signorini si è detto quindi offeso e ha accusato Anita. “Non parlo a nome del Grande Fratello, ma a titolo personale. – ha esordito – Devo dirti che c’è una cosa che a me ha molto infastidito e sono state le considerazioni stupide che tu hai fatto su un sacramento importante per noi cattolici che è il battesimo”.

Signorini ha dunque proseguito col suo attacco: “Ognuno è libero di credere in ciò che vuole, ma nessuno di noi ha diritto di speculare il credo degli altri, a me questo ha offeso molto. Mi hanno offeso le tue parole su un sacramento che è importante per la mia vita e sentire la prima ragazzina che arriva qui a dire che è tutta una sola da fastidio”.

Anita Olivieri piange e nega le accuse, Beatrice Luzzi incalza

Anita però nega e parla di fraintendimento: “Non è così, sono la prima a difendere il credo di Giuseppe e lo sostengo. In quel momento dicevo a lui che mi ha detto ‘quando usciamo da qui ti battezzo’, ma io ho detto ‘non voglio’, i miei sono battezzati e tutto. Io ho sofferto molto”. Signorini a questo punto fa un passo indietro: “Non voglio far processi, ti ho esternato il mio fastidio, ma se dici che questa cosa va inquadrata in un contesto diverso ti chiedo scusa, importante non passi il messaggio: il credo è sacro per chiunque”. Beatrice Luzzi però incalza e accusa a sua volta Anita: “Quello che ha fatto lei è dissacrante, è capace di sputare su tutto, anche sul battesimo. Così come lo fa con i sentimenti e con altro, lei è spesso dissacrante!”











