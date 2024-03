Signorini e Rosy Chin, spunta il retroscena dal passato: “Le scroccavo le cene”/ “Andavo al suo ristorante…”

Alfonso Signorini e Rosy Chin, spunta il retroscena dal passato: “Andavo al suo locale e scroccavo le cene”

Alfonso Signorini e Rosy Chin si conoscevano già e da molto prima che il Grande Fratello iniziasse. A svelarlo è stato il conduttore in diretta su Canale 5, dopo una battuta di Rosy. Si parla infatti di cosa farà Rosy una volta uscita dalla Casa, se aprirà il suo ristorante. Lei nega: “No basta, chiuso per ferie!” Signorini allora stuzzica: “Ma come? Non offri neanche una cena?” E da lì la stoccata della gieffina: “No, hai già scroccato troppo!”

A questo punto Signorini prende due minuti della diretta per spiegare che la battuta di Rosy ha in realtà un fondo di grande verità, perché in passato ha davvero scroccato delle cene dalla chef.

Alfonso Signorini svela lo scherzo fatto a Rosy Chin per scroccarle una cena con gli amici

“Dovete sapere che facevo un programma alla radio ed ero un frequentatore del suo locale a Milano, frequentavo molto il suo ristorante anche con il mio compagno.” ha esordito Signorini, raccontando dunque di aver fatto uno scherzo a Rosy Chin per scroccarle una cena. “Alla radio la sera prima invito tutti i miei amici e sai cosa dico stasera andiamo a scroccare una cena da una mia amica così non paghiamo una lira, fate finta che è il mio compleanno. Lei in effetti alla fine ci ha offerto la cena, come regalo del compleanno. Il giorno dopo alla radio ho raccontato e lei mi stava ascoltando”. “Si parla di 15 anni fa e poi mi sono dovuto trasferirmi di locale per non farmi più vedere da te.” ha concluso Risy ironica.

