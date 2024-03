Grande Fratello 2024, 44a puntata/ Diretta e verdetto televoto: confronti per Greta e Perla

Anticipazioni Grande Fratello 2024 della 44a puntata

La finalissima del Grande Fratello 2024, prevista per il 4 aprile, si avvicina e in casa tutti i concorrenti sperano di poter conquistare un posto in finale dopo sei mesi di permanenza nella casa di Cinecittà. Oggi, giovedì 14 marzo, il Grande Fratello torna in onda ma non regalerà la finale a nessun concorrente. Finora, infatti, le uniche inquiline che possono godersi tranquillamente le ultime settimane sono Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Tutti gli altri sono ancora in bilico e, questa sera, Alfonso Signorini, insieme all’opinionista Cesara Buonamici e alla commentatrice social Rebecca Staffelli, renderà frizzante l’aria in casa non solo con attesi confronti, ma anche con il verdetto del televoto.

Eliminato Grande Fratello 2024: a rischio Massimiliano, Federico, Simona, Anita o Giuseppe?/ I sondaggi

Al termine della scorsa puntata, sono finiti in nomination Anita, Federico, Giuseppe, Massimiliano e Simona. Chi si salverà e chi, invece, sarà nuovamente a rischio nella prossima puntata? Spazio, poi, alle nuove nomination.

Grande fratello 2024: Greta incontra la madre, Perla la sorella

E’ una puntata molto attesa quella del Grande Fratello 2024 in onda questa sera soprattutto per l’arrivo di due parenti che, fuori dalla casa, stanno creando numerose dinamiche. Il giorno dopo il bacio con Sergio, Greta Rossetti potrà rivedere la mamma e avere un confronto con lei. Sui social, la mamma di Greta ha spesso espresso diverse perplessità sul rapporto con Sergio e, questa sera, svelerà alla figlia tutto ciò che pensa su di lui.

Giuseppe Garibaldi: "Dopo il Grande Fratello vorrei diventare presentatore"/ "Sogno Striscia la notizia!"

Spazio, poi, anche ad un altro confronto ovvero quello tra Perla Vatiero e la sorella Loana. Quest’ultima, dopo aver visto l’atteggiamento di Alessio Falsone e la durissima lite che c’è stata con Perla, si è scagliata contro di lui. Questa sera, Perla potrà ascoltare le parole della sorella che potrebbero creare un’ulteriore spaccatura nel suo rapporto con Alessio.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Non mancherà, inoltre, uno spazio dedicato a Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. L’inquilino calabrese, dopo essersi allontanato da Anita Olivieri, si è riavvicinato a Beatrice, ma il loro rapporto, nelle scorse ore, è entrato nuovamente in crisi. Giuseppe, infatti, è rimasto colpito dall’atteggiamento di Beatrice che, secondo il suo punto di vista, non perde occasione per rinfacciargli i suoi errori. Non mancheranno, poi, due dolci sorprese: Letizia incontrerà il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano, mentre Rosy riceverà i complimenti da parte dei figli per aver ottenuto la finale.

Fiordaliso: "Ecco chi vince il Grande Fratello 2024"/ "Anita? Non le perdonano di essere bella e giovane"

Quella di questa sera, dunque, sarà una puntata ricca di emozioni, sia positive che negative, per tutti gli inquilini del Grande Fratello 2024. Per guardare la puntata non resta che sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.30. Per seguire, invece, la diretta streaming basta scaricare l’app di Mediaset Infinity o collegarsi all’apposito sito.













