Signorini furioso con gli inquilini del GF: “Casa in condizioni orribili”/ “Maleducazione mai vista!”

Signorini sbotta in diretta al Grande Fratello per il disordine in Casa: ramanzina agli inquilini

Sfuriata in diretta di Alfonso Signorini in apertura della 40esima puntata del Grande Fratello 2024. Lo spunto arriva dalle accuse lanciate da Massimiliano Varrese agli inquilini più giovani, rei, a suo dire, di lasciare la casa in disordine spesso e volentieri. “A me dà fastidio vedere le cicche delle sigarette nelle tazzine, nelle tazze, c’è mancanza di rispetto nella casa in generale.” è stata l’accusa dell’attore, a corredo della quale la regia ha mandato in onda le immagini del disordine in questione.

Immagini che hanno colpito fortemente Alfonso Signorini, che ne ha perciò approfittato per fare una ramanzina agli inquilini, giovani e senior, per le condizioni indecenti della Casa. “Voglio dire a tutti i ragazzi, dato che le accuse di Massimiliano sono rivolte a loro, che lasciare la Casa nelle condizioni in cui la lasciate è veramente orribile”, ha esordito.

Signorini richiama gli inquilini del Grande Fratello: “Questo disordine è segno di maleducazione mai vista!”

Il conduttore non si è fermato qui e ha anzi proseguito con toni duri: “È un segno di maleducazione veramente mai vista. Perché comunque a casa mia lasciare la cicca della sigaretta nel bicchiere o il piatto sporco nel lavello… Queste robe qua, prima di andare a letto, si devono pulire. Sono le basi della buona educazione.” Così ha concluso: “E poi se una persona dorme voi non avete nessun diritto di saltare e ridere sguaiatamente alle 5 e mezza del mattino. Perché questo povero cristo ha tutto il diritto di dormire in santa pace”.











