Signorini, gaffe con Cesara Buonamici al GF: “Puoi fare coppia con nonno Giovanni”/ “Il nostro ballo da RSA”

Doppia gaffe di Alfonso Signorini con Cesara Buonamici in diretta al Grande Fratello 2023

Non mancano gaffe di Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 21 febbraio 2024. Questa volta il conduttore commette un passo falso nei confronti della sua opinionista Cesara Buonamici, dandole praticamente della ‘nonna’. La serie di gaffe hanno inizio quando Signorini si appresta a presentare Giovanni, il nonno di Greta, che è un provetto ballerino. Da qui la battuta lanciata alla Buonamici: “Potresti fare coppia con nonno Giovanni!”

Lei lo guarda spiazzata ma col sorriso: “Sei veramente una brutta persona, era un po’ che non te lo dicevo e ora te lo ridico!” Solo dopo un po’ Signorini si accorge di aver commesso una gaffe e lo ammette: “Solo adesso mi rendo conto di quello che ho detto.” dice a Cesara. Lei però torna ad incastrarlo, facendo notare che non è la pima volta che velatamente le dà della ‘vecchia’.

Signorini stuzzica Cesara Buonamici: “Il nostro balletto da RSA!”

“A Pomeriggio 5 hai detto che il nostro balletto è da RSA, ma parla per te!” è stata l’accusa lanciata da Cesara Buonamici a Signorini in diretta al Grande Fratello 2023. Lui però cerca di giustificare la sua uscita: “Sembravamo due vecchietti da RSA. C’erano Letizia e Paolo sullo sfondo che pomiciavano e noi come due deficienti a fare il balletto. E quando dico RSA con tutti il rispetto, io amo le persone anziane, però sembravamo davvero tristi a guardare qual ballo lì!”











