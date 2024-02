Signorini, gaffe e caos per le nomination al GF/ Autore lo corregge in diretta: lui s’infuria, poi le scuse

Signorini sbaglia tutto durante le nomination al Grande Fratello 2023: gaffe in diretta

Serata ricca di gaffe per Alfonso Signorini quella della diretta del Grande Fratello 2023 del 21 febbraio 2024. Dopo aver punzecchiato Cesara Buonamici in varie occasioni, il conduttore è incespicato sulle particolari nomination della puntata. Tutti i veterani del programma, quindi coloro che sono in gioco da settembre, sono stati chiamati in disparte per fare delle nomination tra loro in un sistema di salvataggio a catena. A partire, avendo pescato l’unico piramidale dorato, è stata Anita Olivieri, salva dunque dalla nomination.

Signorini, gaffe con Cesara Buonamici al GF: "Puoi fare coppia con nonno Giovanni"/ "Il nostro ballo da RSA"

Da lei sono partiti i salvataggi alla fine dei quali solo due concorrenti sarebbero rimasti fuori e, dunque, sarebbero finiti dritti in nomination. Sembrava un meccanismo semplice e chiaro anche per Signorini, ma sul finale si è invece scatenata la confusione più totale.

Autore corregge Signorini al Grande Fratello, lui si infuria poi si scusa

Quando nella stanza led, al tavolo delle nomination, è stato salvato Massimiliano Varrese, il concorrente aveva di fronte a se Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, ultime rimaste fuori e quindi in nomination diretta. Signorini invece ha chiesto a Varrese di fare la sua scelta e salvarne una delle due. In sottofondo, in studio, è arrivata allora la voce di un autore che ha cercato di spiegare a Signorini il suo errore, il conduttore non ha però compreso e ha risposto stizzito al collega, dicendo di farlo finire di parlare. Quando però Signorini ha ribadito la sua richiesta a Varrese, il conduttore è stato interrotto con ancor più decisione in studio. Solo allora, di fronte ad una nuova spiegazione, ha compreso il suo errore e si è scusato pubblicamente con l’autore che aveva cercato di aiutarlo ed è stato invece da lui zittito.

Primo finalista Grande Fratello 2023, chi è?/ Signorini spiazza: "Prossima nomination elegge i candidati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA