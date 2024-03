Signorini incastra Mirko Brunetti: “Dorme a casa di Angelica”/ Poi l’allusione hot: “Col fidanzato di lei…”

Alfonso Signorini incastra Mirko Brunetti in diretta al Grande Fratello 2024: “Quando è a Roma dorme a casa di Angelica Baraldi!”

Alfonso Signorini scatenato nel corso della diretta del Grande Fratello 2024 del 18 marzo. Il conduttore incastra Mirko Brunetti, dopo aver scoperto che, quando è a Roma, non dorme in albergo, bensì a casa di Angelica Baraldi. Parliamo proprio dell’ex gieffina con la quale Mirko aveva creato un’amicizia speciale nella Casa di Cinecittà che aveva fatto infuriare l’allora sua fidanzata Greta Rossetti. Oggi che la fidanzata di Mirko è tornata ad essere Perla Vatiero, Signorini si diverte a stuzzicarla in diretta, svelandole tutto.

Perla è inizialmente incredula e crede invece si tratti di uno scherzo. Quando però è proprio Mirko, messo alle strette da Signorini, a confermare la cosa, l’ex gieffino tiene immediatamente a chiarire che a casa con Angelica c’è anche il fidanzato di lei, Riccardo.

Perla scopre di Mirko Brunetti a casa di Angelica, Signorini fa un’allusione piccante

Perla Vatiero sorride, la stessa Angelica Baraldi interviene per tranquillizzarla, dicendole anzi che così Mirko è anche controllato. Signorini intanto stuzzica Perla, facendole notare che “il fatto che ci sia il fidanzato significa poco però”, alludendo al fatto che esistono al giorno d’oggi anche rapporti con tre persone contemporaneamente. L’allusione piccante del conduttore è però accolta col sorriso sia da Perla che da Mirko e Angelica in studio.

